Các đại biểu ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” tại lễ phát động. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, Trưởng ban vận động “Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam” thành phố nhấn mạnh, Hoàng Sa, Trường Sa là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam. Hướng về biển, đảo không chỉ là hướng về những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, mà còn là sự sẻ chia với các gia đình đang sinh sống, lao động nơi đầu sóng ngọn gió.

Những đóng góp từ đất liền sẽ góp phần chăm lo đời sống, tiếp thêm niềm tin, động lực để quân và dân nơi biển, đảo vững vàng công tác, yên tâm lao động, sản xuất.

Đối với Đà Nẵng, trách nhiệm hướng về biển, đảo được thành phố cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ quân và dân đặc khu Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1; đồng thời gìn giữ, giới thiệu các tư liệu lịch sử, pháp lý về Hoàng Sa, góp phần nâng cao nhận thức của các thế hệ về chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Tại buổi lễ, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026 trên địa bàn thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các cấp, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực hưởng ứng đợt vận động.

Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành của đất liền, tiếp thêm nguồn lực chăm lo đời sống quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan thường trực Ban Vận động phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc đóng góp, tổ chức tiếp nhận, công khai kết quả và chuyển các khoản ủng hộ về quỹ đúng quy định, bảo đảm đợt vận động được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch.