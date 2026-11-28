Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng các đại biểu ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng, Trưởng Ban Vận động, khẳng định, Hoàng Sa, Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Hướng về biển, đảo là hướng về những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ, lao động nơi đầu sóng. Thời gian qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, động viên, hỗ trợ quân và dân đặc khu Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK-I; gìn giữ và lan tỏa các tư liệu lịch sử, pháp lý về chủ quyền Hoàng Sa...

Thay mặt Ban Vận động, đồng chí Trần Nam Hưng kêu gọi toàn thể cán bộ, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng. “Mỗi sự đóng góp tự nguyện, dù lớn hay nhỏ, đều đáng quý để tiếp thêm nguồn lực chăm lo đời sống, động viên quân và dân vững vàng nơi đầu sóng”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh; đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (cơ quan thường trực Ban Vận động) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn, tiếp nhận và công khai kết quả đóng góp, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, minh bạch, đúng mục đích.

Ngay tại lễ phát động, Ban Vận động đã trực tiếp tiếp nhận nhiều khoản ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân.