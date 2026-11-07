Đà Nẵng: Phát động trồng cây xanh và ra mắt mô hình tuyến đường hoa tự quản

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Trần Trung Hậu cùng các em học sinh trồng cây hoa tường vi trên tuyến đường Trần Can. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Đô thị Việt Nam, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp, lan tỏa ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường, đồng thời từng bước tạo điểm nhấn cảnh quan phục vụ định hướng phát triển du lịch sinh thái Hương Trà.

Quang cảnh lễ phát động. (Ảnh: ANH QUÂN)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến phong trào trồng cây, gây rừng và bảo vệ môi trường, với mong muốn xây dựng đất nước ngày càng xanh tươi, giàu đẹp.

Hưởng ứng lời dạy của Bác, việc trồng cây xanh, chăm sóc hoa và giữ gìn cảnh quan hôm nay chính là những hành động cụ thể, thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, làm đẹp quê hương và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Các đại biểu tham dự lễ phát động (Ảnh: ANH QUÂN)

Thời gian qua, tuyến đường Trần Can đã được quan tâm đầu tư xây dựng mới, chỉnh trang khang trang, sạch đẹp. Vì vậy, việc tổ chức ra quân trồng cây xanh và xây dựng tuyến đường hoa tự quản hôm nay có ý nghĩa thiết thực, vừa tiếp tục hoàn thiện cảnh quan đô thị, phát huy hiệu quả công trình đã được đầu tư, vừa tạo dựng một mô hình cộng đồng cùng tham gia quản lý, chăm sóc và bảo vệ không gian xanh.

Phường Hương Trà tặng giấy chứng nhận cho các hộ dân tham gia mô hình tuyến đường hoa tự quản. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đặc biệt, việc ra mắt mô hình tuyến đường hoa tự quản không chỉ dừng lại ở hoạt động trồng hoa, mà quan trọng hơn là hình thành ý thức, trách nhiệm và sự chung tay của mỗi tổ chức, mỗi hộ gia đình và từng người dân trong việc duy trì, chăm sóc, bảo vệ cảnh quan lâu dài.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Phạm Thế Mẫn phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: ANH QUÂN)

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Phạm Thế Mẫn đề nghị, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố và toàn thể bà con nhân dân tích cực tham gia trồng cây xanh, chăm sóc và bảo vệ hàng hoa tường vi; bảo đảm cây trồng sinh trưởng tốt, phát triển bền vững, tạo cảnh quan xanh tươi, rực rỡ cho tuyến đường Trần Can.

Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà Phạm Hoàng Đức tham gia trồng cây hoa tường vi trên tuyến đường Trần Can. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đặc biệt, cần phát huy vai trò tự quản và xem việc chăm sóc, bảo vệ tuyến đường hoa là trách nhiệm chung của cộng đồng; đồng thời, duy trì và nhân rộng mô hình tuyến đường hoa tự quản, gắn với phong trào “Hương Trà xanh-Hành động xanh”, từng bước hình thành những tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp, văn minh, góp phần xây dựng hình ảnh phường Hương Trà thân thiện, đáng sống và hấp dẫn du khách.

Gần 200 cây hoa tường vi đã được trồng trên tuyến đường Trần Can. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Với sự quan tâm của chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, nhất là tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của nhân dân, tuyến đường hoa Trần Can sẽ ngày càng xanh tươi, rực rỡ sắc hoa, trở thành điểm nhấn cảnh quan và là mô hình tiêu biểu để tiếp tục nhân rộng trên địa bàn phường”, đồng chí Phạm Thế Mẫn tin tưởng.