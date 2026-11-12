Đà Nẵng phát động trồng cây, nâng cao chất lượng rừng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, học sinh và người dân phường Quảng Phú tham dự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (giữa) tham dự lễ phát động trồng cây năm 2026. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh, bảo vệ rừng và phát triển cây xanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố.

Rừng đầu nguồn góp phần giữ đất, giữ nước, bảo vệ các lưu vực sông và hạn chế xói mòn; cây xanh đô thị tạo bóng mát, cải thiện cảnh quan, chất lượng không khí và môi trường sống. Bảo vệ những giá trị này cũng chính là bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Đà Nẵng.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, giai đoạn 2021 - 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố trồng được 123.878ha rừng tập trung và 44,8 triệu cây xanh.

Đến nay, toàn thành phố có khoảng 745.000ha rừng, trong đó hơn 503.000ha rừng tự nhiên và hơn 241.000ha rừng trồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,25%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu, biểu dương nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong công tác chăm sóc, bảo vệ và gìn giữ tài nguyên rừng trên địa bàn thành phố. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ghi nhận những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương sự nỗ lực của ngành Nông nghiệp và Môi trường, lực lượng kiểm lâm, các địa phương, chủ rừng, doanh nghiệp và người dân; đặc biệt là những người ngày đêm gắn bó với rừng, trực tiếp chăm sóc, bảo vệ và gìn giữ tài nguyên rừng.

Để công tác trồng cây, bảo vệ và phát triển rừng đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức trồng cây phù hợp với điều kiện từng địa bàn, ưu tiên cây bản địa, bảo đảm kỹ thuật và chú trọng chăm sóc sau trồng.

Đồng thời, tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có, nhất là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng; đẩy mạnh phục hồi rừng gắn với sinh kế bền vững của người dân.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng tích cực hưởng ứng phong trào, đưa việc trồng, chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi trường trở thành hoạt động thường xuyên, tạo sự lan tỏa lớn trong toàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia trồng cây trên núi Yên Ngựa. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kêu gọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chung sức gìn giữ màu xanh, với tinh thần “Trồng cây nào, chăm tốt cây đó; giữ rừng bền vững, xây dựng tương lai”, góp phần xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững, có môi trường sống an toàn, trong lành cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, lực lượng kiểm lâm và người dân địa phương tham gia trồng 800 cây thông nhựa dọc núi Yên Ngựa (phường Quảng Phú), góp phần phát triển cây xanh, cải thiện cảnh quan và môi trường sinh thái tại địa phương.