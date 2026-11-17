Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12 với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Thông qua Tháng hành động, thành phố vận động các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam giới trong lao động, sản xuất, tiếp cận nguồn lực và thụ hưởng thành quả phát triển.

Trong năm 2026, Sở Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức 5 lớp tập huấn, truyền thông về bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Trong đó, 3 lớp dành cho cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn và 2 lớp dành cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng truyền thông nhằm thay đổi định kiến giới và nhận diện các hình thức bạo lực có sử dụng công nghệ.

Ra mắt Ban chủ nhiệm mạng lưới cán bộ tư vấn về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại lễ phát động. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thành phố đề cao trách nhiệm của cộng đồng trong phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nhất là bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại trên không gian mạng.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, mỗi cơ quan, doanh nghiệp hãy tạo môi trường làm việc bình đẳng, an toàn; mỗi gia đình hãy thực hiện sự tôn trọng, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên; mỗi cá nhân hãy chủ động thay đổi định kiến, không thờ ơ trước các hành vi phân biệt đối xử và bạo lực.

Các cấp, các ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng Tháng hành động năm 2026 bằng những hành động cụ thể, thiết thực; cùng chung tay tạo cơ hội bình đẳng để phụ nữ và nam giới phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (ngoài cùng bên phải) tặng quà cho nữ công nhân khó khăn. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tại lễ phát động diễn ra nghi thức ký cam kết triển khai thí điểm ứng dụng S-App Đà Nẵng và ra mắt Ban chủ nhiệm mạng lưới cán bộ tư vấn về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Ứng dụng S-App Đà Nẵng được thí điểm tại phường Hòa Cường, phường Hội An, xã Hòa Vang và xã Thăng Trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đang hoàn thiện ứng dụng và cơ chế phối hợp trước khi triển khai trên toàn địa bàn.

Dịp này, Ban tổ chức trao quà cho 20 nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia đồng diễn dân vũ, diễu hành đến bến Thanh Tam và truyền thông trên thuyền thúng tại Rừng dừa Bảy Mẫu.