Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm phát biểu phát động cuộc vận động. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cuộc vận động dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp; gồm 4 nhóm thể loại: văn xuôi (bút ký, ghi chép, truyện ký), thơ, ca khúc và ảnh nghệ thuật.

Nội dung sáng tác có phạm vi trên cả nước, đặc biệt khuyến khích khai thác lịch sử, vùng đất và con người Đà Nẵng qua các thời kỳ.

Các tác phẩm tập trung khắc họa chân dung anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và những con người bình dị đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tái hiện địa danh, di tích, sự kiện lịch sử, ký ức chiến trường, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”…

Các đại biểu văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng tham dự lễ phát động. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Mỗi nhóm thể loại có cơ cấu tối đa 11 giải, gồm 1 giải A (5 triệu đồng), 2 giải B (3 triệu đồng/giải), 3 giải C (2 triệu đồng/giải) và 5 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải). Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 23/11/2026 đến hết ngày 10/6/2027.

Tác giả gửi tác phẩm tham gia cuộc vận động theo một trong hai hình thức: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (số K54/10 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); qua thư điện tử: vandongsangtac.danang@gmail.com (ghi rõ tiêu đề: “Tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”).

Thông qua cuộc vận động, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng mong muốn tạo nên đợt sinh hoạt sáng tạo có ý nghĩa sâu rộng trong đội ngũ văn nghệ sĩ và công chúng yêu văn học, nghệ thuật; huy động sức sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tình cảm tri ân của các tầng lớp nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc.

Đồng thời, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, nhân văn; bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân và khơi dậy khát vọng cống hiến trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và thành phố Đà Nẵng.