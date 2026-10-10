Đà Nẵng phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Lễ phát động do Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, thu hút khoảng 3.000 người tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, huấn luyện viên, vận động viên và đông đảo người dân trên địa bàn thành phố.

Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Chương trình được kết nối, tiếp sóng trực tiếp với điểm cầu Hà Nội

Chương trình nhằm triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, đồng thời lan tỏa thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Thông qua hoạt động này, thành phố vận động người dân chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi, sở thích và điều kiện thực tế; từng bước hình thành thói quen vận động hằng ngày, nâng cao thể lực, tầm vóc và phòng ngừa bệnh tật.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các đại biểu tham gia đi bộ đồng hành

Bên cạnh các hoạt động hưởng ứng tại địa phương, chương trình còn kết nối, tiếp sóng trực tiếp với điểm cầu Hà Nội. Điểm nhấn là hoạt động đi bộ đồng hành một vòng quanh khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, với lộ trình qua các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Nại Nam 2, Doãn Khuê và Nại Nam 3, dù thời tiết không thuận lợi, có mưa to.

Chương trình có sự hưởng ứng của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn, trong đó có lực lượng quân đội, Công an thành phố, Đại học Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng, ngành giáo dục, các hội, liên đoàn thể thao, Công ty Cổ phần Bóng đá SHB Đà Nẵng, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Kiến trúc và các cơ quan đơn vị, địa phương...

Các lực lượng tham gia lễ phát động đi bộ đồng hành, dù thời tiết không thuận lợi vì trời mưa

Thông qua chương trình, Đà Nẵng hướng đến hình thành thói quen vận động hằng ngày trong cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống

Để thông điệp của chương trình lan tỏa rộng rãi, Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, nền tảng số và thông qua các hình thức cổ động trực quan.

Nội dung tuyên truyền trên màn hình LED và các cụm pa nô tại vị trí công cộng được duy trì đến hết năm 2026; đồng thời, bố trí pa nô phía trước Cung Thể thao Tiên Sơn nhằm khuyến khích người dân duy trì thói quen tập luyện lâu dài.

Sau lễ phát động, UBND các xã, phường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể vận động người dân tham gia tập luyện, phát triển các câu lạc bộ, nhóm tập và hoạt động thể thao cộng đồng phù hợp với điều kiện địa phương.

Các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cũng được khuyến khích đưa hoạt động rèn luyện thể chất vào đời sống học tập, làm việc.

Thông qua phong trào, Đà Nẵng hướng tới phát triển thể thao quần chúng rộng khắp, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống của người dân.