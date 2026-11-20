UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch về phát động phong trào thi đua “Mỗi xã, phường, đặc khu có mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố.

Phong trào nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; khuyến khích các địa phương xây dựng những mô hình hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Tuần lễ Văn hoá phường Hải Châu năm 2026 tại Công viên APEC

Theo kế hoạch, phong trào được triển khai qua 3 giai đoạn. Trong năm 2026, thành phố tập trung ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai, rà soát hiện trạng, nhu cầu và đăng ký xây dựng mô hình tại các địa phương.

Giai đoạn 2027-2029, 100% xã, phường, đặc khu xây dựng, tổ chức vận hành và theo dõi các mô hình đã đăng ký. Đây là thời gian để các địa phương triển khai thực tế, đánh giá hiệu quả hoạt động, từng bước hoàn thiện và phát huy các mô hình phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.

Phấn đấu đến hết năm 2030, 100% xã, phường, đặc khu có ít nhất một mô hình được đánh giá hiệu quả và nhân rộng. Thành phố sẽ tổ chức tổng kết phong trào, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời đề xuất duy trì những mô hình có giá trị thực tiễn.

Nội dung thi đua tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: rà soát, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; phát huy giá trị văn hóa địa phương, tăng cường gắn kết cộng đồng; phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng; đổi mới phương thức quản lý, huy động nguồn lực cộng đồng; ứng dụng công nghệ số trong hoạt động, truyền thông và chia sẻ kinh nghiệm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng được giao chủ trì, tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện phong trào. Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình; tổ chức giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả.

Thông qua phong trào thi đua, Đà Nẵng hướng đến khai thác tốt hơn công năng của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng và nâng cao chất lượng đời sống người dân.