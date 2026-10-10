Đà Nẵng phát động phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao

Sáng 10-10, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao, kêu gọi mỗi người lựa chọn ít nhất một môn phù hợp để rèn luyện thường xuyên, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Các lực lượng vũ trang cùng nhân dân tham gia Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao sáng nay

Lễ phát động diễn ra tại khu vực phía ngoài Cung Thể thao Tiên Sơn, phường Hòa Cường, với quy mô huy động 3.000 người tham gia, hưởng ứng thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh đây không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn là lời kêu gọi hành động vì sức khỏe cộng đồng, chất lượng cuộc sống và mục tiêu xây dựng thành phố năng động, văn minh, đáng sống.

Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về rèn luyện thân thể, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sức khỏe là vốn quý của mỗi người, là nền tảng của hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội. Tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên góp phần nâng cao thể lực, phòng ngừa bệnh tật, giải tỏa căng thẳng, xây dựng lối sống tích cực và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cùng người dân thành phố thực hiện các động tác khởi động trước khi tham gia đi bộ đồng hành

Đà Nẵng tổ chức đi bộ đồng hành, lan tỏa thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mong muốn thông điệp của lễ phát động không dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành hành động tự giác, thường xuyên trong mỗi gia đình, cơ quan, trường học và khu dân cư.

Theo đó, mỗi người dân có thể lựa chọn những môn thể thao phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi, sở thích và điều kiện thực tế như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, pickleball hoặc thể dục dưỡng sinh. Điều quan trọng là duy trì tập luyện đều đặn, an toàn và bền bỉ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các cấp, ngành, địa phương và đơn vị tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng; đầu tư, khai thác hiệu quả các thiết chế và không gian thể thao công cộng; tổ chức đa dạng hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Mỗi cơ quan, trường học, khu dân cư cần trở thành một điểm sáng trong phong trào rèn luyện thân thể; cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện để lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng.

Thông điệp rất cụ thể: mỗi người dân có thể lựa chọn những môn thể thao phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi, sở thích và điều kiện thực tế... để duy trì tập luyện đều đặn, an toàn và bền bỉ.

Người dân hào hứng tham gia đi bộ đồng hành cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng

Sau lễ phát động, UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể vận động người dân duy trì tập luyện, phát triển các câu lạc bộ, nhóm tập và hoạt động thể thao cộng đồng phù hợp với điều kiện địa phương. Các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cũng được khuyến khích đưa việc rèn luyện thể chất trở thành thói quen trong học tập, làm việc và đời sống.

Chương trình có sự hưởng ứng của lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, huấn luyện viên, vận động viên cùng đông đảo người dân. Trong khuôn khổ sự kiện, các lực lượng tham gia đi bộ đồng hành một vòng qua các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Nại Nam 2, Doãn Khuê và Nại Nam 3.

Thông qua phong trào, TP Đà Nẵng hướng đến xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố.