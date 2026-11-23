Chánh Thanh tra thành phố Tô Văn Hùng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu tại ngày hội, Chánh Thanh tra thành phố Tô Văn Hùng cho biết, việc tổ chức Ngày Văn hóa Thanh tra không phải là hoạt động mang tính phong trào đơn thuần mà là bước khởi đầu cho chủ trương có ý nghĩa lâu dài.

Mục tiêu là xây dựng, hình thành nét văn hóa riêng của Thanh tra thành phố; đưa văn hóa trở thành nền tảng trong thực thi công vụ, quan hệ đồng nghiệp cũng như ứng xử với người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Theo kế hoạch, Ngày Văn hóa Thanh tra thành phố được tổ chức định kỳ 1 lần/tháng vào tuần đầu hằng tháng, bắt đầu từ tháng 1/2027, với nội dung cụ thể, thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Mỗi kỳ sinh hoạt, đơn vị lựa chọn một chương trình, chuyên đề trọng tâm thuộc 4 nhóm hoạt động chính: giáo dục truyền thống và chính trị, tư tưởng; chuyên môn và thi đua sáng tạo; văn hóa, thể thao và xây dựng môi trường làm việc; hướng về cộng đồng và dân vận.

Đây là dịp để các phòng chuyên môn trao đổi, thảo luận, hỏi đáp, phản biện, xử lý tình huống thực tế và chia sẻ kinh nghiệm. Thanh tra thành phố kỳ vọng mỗi chương trình sẽ giải quyết một vấn đề cụ thể, giúp cán bộ có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm vận dụng vào công việc.

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: TÂM ĐAN

Chánh Thanh tra thành phố cho biết, đơn vị chọn Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam để phát động Ngày Văn hóa Thanh tra bởi đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử của ngành.

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam ngày nay.

Trải qua 81 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thanh tra luôn gắn liền với nhiệm vụ giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa và phát hiện vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Lãnh đạo Thanh tra thành phố nhấn mạnh, văn hóa thanh tra trước hết phải thể hiện ở bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tính liêm chính, sự công tâm, khách quan và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ; ở chất lượng mỗi cuộc thanh tra, tính chính xác của mỗi kết luận, sự kịp thời trong tham mưu và hiệu quả giải quyết công việc.

Cán bộ thanh tra có văn hóa là người không né tránh trách nhiệm, không đùn đẩy công việc; biết lắng nghe, tôn trọng sự thật, pháp luật và người dân. Một tập thể có văn hóa là tập thể biết chia sẻ, phối hợp, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ; dám nhìn nhận hạn chế, thẳng thắn góp ý, cùng nhau tiến bộ và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.