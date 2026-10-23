Đà Nẵng phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' 2026

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Ảnh: NGỌC HÀ

Tham dự lễ phát động có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, trong giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã vận động, tiếp nhận hỗ trợ trên 3.500 căn nhà.

Tuy nhiên, qua rà soát, thành phố hiện có trên 5.700 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ xây mới, sửa chữa. Nhu cầu hỗ trợ không chỉ tập trung ở hộ nghèo, cận nghèo mà còn hướng đến gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực miền núi có địa hình đi lại khó khăn.

Các đại biểu ủng hộ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2026 tại lễ phát động. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, quá trình triển khai thực tế đang gặp một số vướng mắc do chi phí vận chuyển vật liệu cao; một số hộ chưa bảo đảm điều kiện về đất ở, mặt bằng, thủ tục pháp lý hoặc khả năng đối ứng tài chính.

Do đó, cần sự vào cuộc quyết liệt và chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng khó khăn; đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng, bảo đảm việc vận động nguồn lực trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện thực tế.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan ủng hộ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động, kết nối các nguồn lực xã hội; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người con quê hương Đà Nẵng để huy động nguồn lực hợp pháp, chăm lo thiết thực cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, tăng cường giám sát việc quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn lực, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đối tượng, quy định và hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành và chính quyền các xã, phường tập trung triển khai hiệu quả Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Đồng thời, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và những người con Đà Nẵng ở mọi miền tiếp tục đồng hành đóng góp kinh phí, vật liệu, ngày công và các nguồn lực phù hợp để hỗ trợ chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan ủng hộ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Ảnh: NGỌC HÀ

Cùng với trợ giúp nhà ở và những nhu cầu cấp thiết, cần quan tâm hỗ trợ sinh kế, học tập, khám chữa bệnh, tạo điều kiện để người nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên bền vững.

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ gần 11,5 tỷ đồng để thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2026.