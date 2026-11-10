Đà Nẵng phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027.

Cuộc thi diễn ra tại 20 xã, phường với sự tham gia của 25 trường THCS, kết hợp hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Theo đó, từ ngày 9 đến 15-11, học sinh 21 trường THCS thuộc 17 xã, phường tham gia thi trực tuyến. Ngày 12-12-2026, 100 học sinh từ 4 trường THCS thuộc các địa phương Tây Hồ, Chiên Đàn và Bàn Thạch sẽ tranh tài trực tiếp theo hình thức “Rung chuông vàng”. Sau vòng thi cấp cụm, Ban Tổ chức sẽ chọn 60 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng thi cấp thành phố (đầu tháng 1-2027) để chọn đội tuyển dự chung kết khu vực vào tháng 6-2027.

Cuộc thi là sân chơi nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao nhận thức về chủ quyền và trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, đảo cho thế hệ trẻ; đồng thời tạo môi trường cho học sinh thể hiện kiến thức, tư duy sáng tạo bằng những hành động thiết thực.