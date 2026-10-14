Đà Nẵng: Phát động Chiến dịch truyền thông phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em 2026

Bà Hoàng Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng - phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng, cho biết: "Phòng ngừa, ứng phó bạo lực không thể chỉ trông chờ vào sự can thiệp khi vụ việc đã xảy ra, mà phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức, xây dựng cách ứng xử tôn trọng, bình đẳng; nhận diện nguy cơ từ sớm, biết lên tiếng đúng lúc và cùng tạo dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Đó cũng là lý do Chiến dịch truyền thông được tổ chức trong tháng 10 - tháng tôn vinh phụ nữ, để từ sự tri ân và yêu thương, chúng ta cùng nhìn nhận sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ phụ nữ và trẻ em; để thông điệp tôn vinh không chỉ dừng lại ở lời nói, mà được chuyển hóa thành hành động thiết thực, bắt đầu từ mỗi gia đình và lan tỏa đến toàn xã hội".

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã giới thiệu ứng dụng “S-App Đà Nẵng” - công cụ hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, hỗ trợ khi cần thiết.

Đại diện 11 hộ gia đình (22 cặp vợ chồng) thực hiện ký cam kết phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em

Một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình là nghi thức kích hoạt chiến dịch với sự tham gia của đại diện lãnh đạo và các đại biểu. Đặc biệt, 11 hộ gia đình thực hiện ký cam kết về phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em, thể hiện trách nhiệm chung trong xây dựng gia đình hạnh phúc, không bạo lực.

Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, cho biết: "Về phía địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ, lực lượng Công an, nhà trường, các thôn và tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa bạo lực; kịp thời tiếp nhận thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc theo thẩm quyền và tích cực hỗ trợ những nạn nhân bị bạo lực. Đây là nhiệm vụ cần được duy trì thường xuyên, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, nhằm bảo đảm phụ nữ và trẻ em được bảo vệ an toàn, hiệu quả".

Dịp này, Hội LHPN thành phố cũng trao quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình còn tổ chức đồng diễn dân vũ, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia và tôn trọng. Sau lễ phát động, các lực lượng cùng nhau tham gia ra quân diễu hành truyền thông qua các tuyến đường, góp phần đưa thông điệp phòng ngừa, ứng phó bạo lực đến gần hơn với người dân.

Thông qua chiến dịch, Hội LHPN TP Đà Nẵng tiếp tục thúc đẩy sự chung tay của gia đình và cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, hướng tới môi trường sống an toàn, bình đẳng và không bạo lực.