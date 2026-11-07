Đà Nẵng: Phạt 25 triệu đồng du khách sử dụng flycam ở khu vực cấm bay

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Ngày 7/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý một du khách quốc tịch Trung Quốc điều khiển thiết bị bay không người lái (flycam) trái phép tại khu vực cấm bay trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 27 phút ngày 16/10, lực lượng chức năng phát hiện người này điều khiển flycam DJI Mavic 3 tại khu vực tổ dân phố Nại Hưng 8, đường Lê Văn Duyệt, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đây là khu vực thuộc phạm vi cấm bay, trong khi người điều khiển chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động bay.

Ngay sau đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Sơn Trà và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và lập hồ sơ xử lý. Với hành vi vi phạm, du khách này bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu thiết bị bay.

Qua vụ việc, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách trong, ngoài nước khi có nhu cầu sử dụng thiết bị bay không người lái cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, kiểm tra thông tin về khu vực cấm bay, hạn chế bay và thực hiện đầy đủ thủ tục xin phép trước khi hoạt động. Các hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý theo quy định.