Đà Nẵng phân luồng giao thông xây Cụm nút giao cầu Hòa Xuân từ 31/10

Cụ thể, hướng xe lưu thông từ phía Bắc trên đường Trường Chinh: Lắp dựng biển báo chỉ hướng đi thẳng cho xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moócđi cảng Tiên Sa tại nút giao Trường Chinh - Lê Đại Hành. Hướng xe lưu thông từ phía Bắc trên đường Trường Chinh: Lắp dựng biển báo chỉ hướng đi thẳng cho xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moócđi cảng Tiên Sa tại nút giao Trường Chinh - Cầu vượt Hòa Cầm.

Phối cảnh Cụm nút giao thông cầu Hòa Xuân.

Hướng xe lưu thông từ phía Bắc trên đường QL1A: Lắp dựng biển báo chỉ hướng rẽtrái cho xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moócđi cảng Tiên Sa tại nút giao QL1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hướng xe lưu thông từ phía Nam trên đường QL1A: Lắp dựng biển báo chỉ hướng rẽ phải cho xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moócđi cảng Tiên Sa tại nút giao QL1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Hướng xe lưu thông từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi cảng Tiên Sa: Lắp dựng biển báo chỉ hướng đi thẳng cho xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moócđi cảng Tiên Sa tại nút giao QL1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hướng xe lưu thông từ đường QL14B đi cảng Tiên Sa: Lắp dựng biển báo chỉ hướng rẽphải cho xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moócđi cảng Tiên Sa tại nút giao QL14B - Cầu vượt Hòa Cầm.

Hướng xe lưu thông từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi cảng Tiên Sa: Lắp dựng biển báo chỉ hướng đi thẳng cho xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moóc đi cảng Tiên Sa tại nút giao QL14B - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hướng xe lưu thông từ đường DT605 đi cảng Tiên Sa: Lắp dựng biển báo chỉ hướng rẽphải cho xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moócđi cảng Tiên Sa tại nút giao DT605 - QL1A.

Hướng lưu thông từ đường Lê Văn Hiến đi QL1A: Lắp dựng biển báo chỉ hướng đi thẳng cho xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moócđi QL1A tại nút giao QL14B - Lê Văn Hiến. Đối với xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moóc, xe tải phục vụ chợ đầu mối Hòa Cường: Cấm lưu thông từ 4h -23h trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị và hướng di chuyển ngược lại.

Cấm dừng, cấm đỗ trên các tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ CMT8 đến Xô Viết Nghệ Tĩnh), Trần Đăng Ninh, Lê Thanh Nghị (đoạn từ Đoàn Quý Phi - Hồ Nguyên Trừng (phía chợ đầu mối) và cấm đỗ phía đối diện (hiện trạng đã cấm), Trần Huấn (vào khung giờ cao điểm từ 6h - 8h và 16h -19h). Khu vực hạn chế điều tiết giao thông giới hạn bởi các tuyến đường: Lê Thanh Nghị, CMT8, Núi Thành, 2 tháng 9, Đò Xu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Thủy, Nguyễn Phước Lan, Thăng Long...

Khu vực phía trong phạm vi hạn chế, các phương tiện lưu thông như sau: Đối với xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn cấm lưu thông vào khung giờ cao điểm (hiện trạng đã cấm). Đối với xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn cấm lưu thông 24/24 trong khu vực hạn chế (đã cấm trong phương án phân luồng giao thông từ xa). Đối với xe ôtô khách từ 16 chỗ trở lên cấm lưu thông 24/24 trong khu vực hạn chế.