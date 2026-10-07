Đà Nẵng: Phân luồng giao thông xây cụm nút giao cầu Hoà Xuân

Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cơ bản thống nhất phương án phân luồng giao thông trong quá trình thi công xây dựng công trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám (CMT8) - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân (thuộc phường Hoà Cường và phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng) do BQL dự án báo cáo.

Phối cảnh dự án xây dựng cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân.

Cùng với đó, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng lưu ý, về phương án phân luồng điều tiết giao thông từ xa đối với xe container: Bổ sung hướng phân luồng từ QL 14B qua QL 1A về Nam Kỳ Khởi Nghĩa để giảm lưu lượng xe có tải trọng lớn đi vào các tuyến đường thuộc phạm vi thi công công trình. Triển khai cấm đỗ xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ đường CMT8 đến đường Lê Đại Hành) nhằm nâng cao khả năng thông hành trên tuyến.

Điều chỉnh dải phân cách giữa trên đường CMT8 tại khu vực nút giao với đường Xuân Thủy để thuận tiện cho các phương tiện đang lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố về cầu Hòa Cầm được quay đầu; bảo đảm bán kính quay xe, tầm nhìn và an toàn giao thông.

Sau khi hoàn thành các lối lưu thông tạm, lắp đặt biển báo, rào chắn và các thiết bị tổ chức bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình, BQL dự án chủ trì, mời Phòng CSGT, các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm Quản lý hạ tầng TP Đà Nẵng, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, thống nhất trước khi đưa phương án vào vận hành thử. Thời gian vận hành thử là 1 tuần trước khi chính thức triển khai thi công công trình.

Dự án cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - CMT8 - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân do BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, khởi công ngày 25/8/2026, thời gian thực hiện dự án đến năm 2029, tiến độ thi công 730 ngày. Đây là một dự án trọng điểm của Đà Nẵng với tổng mức đầu tư hơn 1.571 tỷ đồng.

Đối với cụm nút giao thông phía Hoà Cường, xây dựng hầm chui trên đường CMT8 cho hướng đi thẳng và rẽ trái gián tiếp qua cầu Hòa Xuân. Mở rộng đường Lê Thanh Nghị (từ đường Đoàn Quý Phi đến đầu cầu Hòa Xuân), mở rộng cầu Đò Xu về phía hồ Khuê Trung, bố trí đường rẽ phải từ đường Lê Thanh Nghị về đường CMT8. Xây dựng hầm chui trên đường Thăng Long và đường gom hai bên hầm.

Đối với cụm nút giao thông phía Hoà Xuân, xây dựng tuyến đường ven sông chạy dưới cầu Hoà Xuân, kết nối từ đường Giáng Hương 1 đến đường Tôn Thất Dương Kỵ. Tổ chức giao thông lại nút giao đường dẫn cầu Hoà Xuân – Nguyễn Văn Thông – Giáng Hương 2.