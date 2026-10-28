Đà Nẵng phân luồng giao thông thi công cụm nút giao cầu Hòa Xuân từ ngày 31-10

Sáng 28-10, trao đổi với PV SGGP, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị sẽ triển khai phân luồng giao thông để thi công Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân.

Sơ đồ phân luồng giao thông phục vụ thi công cụm nút giao cầu Hòa Xuân

Theo phương án, các phương tiện thuộc diện phân luồng từ xa được hướng dẫn đi theo các tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trường Chinh, quốc lộ 1A… nhằm giảm lưu lượng xe qua khu vực thi công.

Xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải phục vụ chợ đầu mối Hòa Cường bị cấm lưu thông từ 4 giờ đến 23 giờ trên tuyến Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị và chiều ngược lại.

Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân

Đồng thời, thành phố triển khai cấm dừng, cấm đỗ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, và đường Trần Đăng Ninh.

Trên đường Lê Thanh Nghị, đoạn từ đường Đoàn Quý Phi đến đường Hồ Nguyên Trừng, phía chợ đầu mối Hòa Cường cấm dừng, cấm đỗ; phía đối diện tiếp tục cấm đỗ.

Riêng đường Trần Huấn cấm dừng, cấm đỗ trong các khung giờ từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ.

Phối cảnh dự án cụm nút giao cầu Hòa Xuân

Tại khu vực phân luồng gần, nằm trong phạm vi các tuyến đường bao gồm Lê Thanh Nghị, Cách Mạng Tháng Tám, Núi Thành, đường 2 Tháng 9, Đò Xu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Thủy, Nguyễn Phước Lan, Thăng Long…, xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn và ô tô khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm lưu thông 24/24 giờ. Xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn tiếp tục bị cấm lưu thông vào giờ cao điểm theo quy định hiện hành.