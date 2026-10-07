Đà Nẵng phân luồng giao thông ra sao để thi công nút giao hơn 1.500 tỷ đồng?

Ngày 7/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thanh Hưng đã có kết luận tại cuộc họp nghe rà soát biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác đối với Dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân, phường Hòa Cường và phường Hòa Xuân.

Cụm nút giao thông cầu Hòa Xuân.

Cụ thể, Sở Xây dựng cơ bản thống nhất phương án phân luồng giao thông trong quá trình thi công xây dựng công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đơn vị tham gia tại cuộc họp.

Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý tổng hợp, hoàn thiện và phê duyệt phương án đảm bảo giao thông trong quá trình thi công theo quy định hiện hành.

Về phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ xa đối với xe container, Sở Xây dựng cho hay sẽ bổ sung hướng phân luồng từ quốc lộ 14B qua quốc lộ 1A về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để giảm lưu lượng xe có tải trọng lớn đi vào các tuyến đường thuộc phạm vi thi công công trình.

Đồng thời, tổ chức triển khai cấm đỗ xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường Lê Đại Hành) nhằm nâng cao khả năng thông hành trên tuyến.

Sở Xây dựng cũng đề nghị điều chỉnh dải phân cách giữa trên đường Cách Mạng Tháng Tám tại khu vực nút giao với đường Xuân Thủy để thuận tiện cho các phương tiện đang lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố về cầu Hòa Cầm được quay đầu; bảo đảm bán kính quay xe, tầm nhìn và an toàn giao thông.

Dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân, phường Hòa Cường và phường Hòa Xuân khởi công ngày 25/8 với tổng mức đầu tư 1.571 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng thống nhất phương án bổ sung các camera quan sát để theo dõi, ghi nhận tình hình giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp ùn tắc, xung đột giao thông trong quá trình triển khai phương án phân luồng.

Ngoài ra, TP Đà Nẵng sẽ triển khai thành lập nhóm thông tin gồm đại diện các đơn vị: Công an TP, Sở Xây dựng, UBND các phường Hòa Cường, Hòa Xuân, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công để kịp thời trao đổi tình hình thực hiện phương án phân luồng tại các tuyến đường và các nút giao thông trọng điểm trong phạm vi thi công công trình trong suốt quá trình thực hiện.

Bố trí lực lượng theo dõi, ghi nhận đầy đủ tình hình giao thông tại các nút giao và trên các tuyến đường tổ chức phân luồng giao thông trong các khung giờ cao điểm để tổ chức đánh giá sau một tuần, một tháng vận hành để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, đảm bảo việc thi công thuận lợi và an toàn giao thông tại khu vực.

Sau khi hoàn thành các lối lưu thông tạm, lắp đặt biển báo, rào chắn và các thiết bị tổ chức phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình, Ban quản lý dự án chủ trì, mời Phòng Cảnh sát giao thông, các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, thống nhất trước khi đưa phương án vào vận hành thử. Thời gian vận hành thử là một tuần trước khi chính thức triển khai thi công công trình.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng tham mưu điều chỉnh chu kỳ đèn tại các nút giao thông lân cận khu vực thi công nhằm phù hợp với tình hình giao thông trong suốt quá trình triển khai phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án.

Dự án thành phần 02: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân tại Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư hơn 1.571 tỷ đồng và chính thức khởi công ngày 25/8. Thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029. Dự án sẽ đầu tư tổ chức giao thông khác mức, làm hầm chui dưới cầu Hòa Xuân, mở rộng cầu Đò Xu (phía thượng lưu), xây mới liên cầu Hòa Xuân (phía hạ lưu), xây dựng hầm, tường chắn, cảnh quan và lắp hệ thống camera giám sát.