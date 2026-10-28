Đà Nẵng phân luồng giao thông phục vụ thi công cụm nút giao thông lớn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng vừa thông báo kế hoạch phân luồng giao thông trong phạm vi thi công Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân, thuộc địa bàn phường Hòa Cường và phường Hòa Xuân.

Theo phương án, công tác điều tiết giao thông được triển khai từ xa và trong khu vực thi công, tập trung hướng dẫn các phương tiện, đặc biệt là xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải, lựa chọn lộ trình phù hợp, giảm áp lực cho các tuyến đường qua khu vực dự án.

Phương án phân luồng được triển khai nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công, đồng thời giảm ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố

Đối với giao thông từ xa, hệ thống biển báo hướng dẫn sẽ được lắp đặt tại các nút giao quan trọng nhằm điều hướng xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa hoặc Quốc lộ 14B, hạn chế đi vào khu vực bị hạn chế lưu thông.

Các vị trí tổ chức hướng dẫn gồm nút giao Trường Chinh - Lê Đại Hành, Trường Chinh - cầu vượt Hòa Cầm, Quốc lộ 1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quốc lộ 14B - cầu vượt Hòa Cầm, Quốc lộ 14B - Nam Kỳ Khởi Nghĩa và ĐT605 - Quốc lộ 1A. Biển báo cũng được bố trí tại một số nút giao để hướng dẫn phương tiện từ đường Lê Văn Hiến đi Quốc lộ 1A.

Đáng chú ý, xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải phục vụ chợ đầu mối bị cấm lưu thông trong khung giờ từ 4 giờ đến 23 giờ trên tuyến Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh và chiều ngược lại.

Phương án cũng quy định cấm dừng, cấm đỗ tại một số tuyến, đoạn đường nhằm bảo đảm khả năng lưu thông. Cụ thể, trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Xô Viết Nghệ Tĩnh; đường Trần Đăng Ninh; đường Lê Thanh Nghị, đoạn từ Đoàn Quý Phi đến Hồ Nguyên Trừng, khu vực phía chợ đầu mối và phía đối diện bị cấm đỗ theo hiện trạng.

Riêng đường Trần Huấn, việc cấm dừng, cấm đỗ được áp dụng trong các khung giờ cao điểm từ 6-8 giờ và 16-19 giờ.

Phối cảnh dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân

Trong phạm vi gần công trường, khu vực hạn chế giao thông được xác định trong ranh giới các tuyến đường Lê Thanh Nghị, Cách Mạng Tháng Tám, Núi Thành, đường 2 Tháng 9, Đò Xu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Thủy, Nguyễn Phước Lan, Thăng Long và các tuyến liên quan.

Theo phương án, xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn bị cấm lưu thông vào giờ cao điểm theo quy định hiện hành. Xe tải trên 2,5 tấn bị cấm lưu thông 24/24 giờ trong khu vực hạn chế; ô tô khách từ 16 chỗ trở lên cũng bị cấm lưu thông liên tục trong khu vực này.

Ban Quản lý dự án đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức vận tải và người dân chủ động tìm hiểu phương án phân luồng, sắp xếp lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào khu vực thi công khi không thực sự cần thiết để tránh ùn tắc giao thông.

Các đơn vị vận tải có nhu cầu lưu thông qua khu vực phân luồng được đề nghị liên hệ Sở Xây dựng hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, cấp phép theo quy định.