Đà Nẵng: Phân luồng giao thông, giảm ùn tắc và chi phí môi trường

Phân luồng giao thông, giảm áp lực lên các tuyến đường

Theo Thông báo số 4380/BTGTNN-ĐHGS3 ngày 27/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP. Đà Nẵng, phương án phân luồng được triển khai từ ngày 31/10, kết hợp điều tiết giao thông từ xa với tổ chức lưu thông trong khu vực thi công.

Đầu tư hạ tầng là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị.

Theo đó, trọng tâm của phương án là hướng dẫn xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc từ các hướng đi cảng Tiên Sa tránh khu vực hạn chế, giảm lưu lượng phương tiện trên các tuyến Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Hữu Thọ – Xô Viết Nghệ Tĩnh và Lê Đại Hành – Nguyễn Hữu Thọ – Xô Viết Nghệ Tĩnh. Các biển báo chỉ hướng được bố trí tại những nút giao quan trọng trên đường Trường Chinh, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B và các tuyến kết nối.

Qua đó, việc điều tiết từ xa có ý nghĩa quan trọng trong thời gian công trường chiếm dụng một phần không gian đường bộ. Nếu phương tiện vận tải nặng tiếp tục tập trung vào khu vực thi công, nguy cơ ùn tắc, xung đột giao thông và gián đoạn lưu thông có thể gia tăng, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hóa cũng như việc đi lại của người dân.

Phương án cụ thể: Khung giờ cấm xe phục vụ chợ đầu mối

Từ 4 giờ đến 23 giờ: Cấm xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải phục vụ chợ đầu mối lưu thông trên tuyến Nguyễn Hữu Thọ – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Lê Thanh Nghị và chiều ngược lại.

Khung giờ cấm dừng, đỗ

Đường Trần Huấn: Từ 6 giờ – 8 giờ và 16 giờ – 19 giờ.

Đường Nguyễn Hữu Thọ: Đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đường Trần Đăng Ninh.

Đường Lê Thanh Nghị: Đoạn từ Đoàn Quý Phi đến Hồ Nguyên Trừng (phía chợ đầu mối); phía đối diện cũng cấm đỗ theo hiện trạng.

Hạn chế phương tiện trong khu vực thi công

24/24 giờ: Cấm xe tải trên 2,5 tấn và ô tô khách từ 16 chỗ trở lên trong khu vực hạn chế.

Giờ cao điểm: Xe tải đến 2,5 tấn thực hiện quy định cấm lưu thông theo phương án hiện hành.

Những biện pháp này hướng đến mục tiêu giảm mật độ phương tiện tại khu vực thi công, tạo điều kiện cho các dòng xe lưu thông an toàn và hạn chế tình trạng dừng chờ kéo dài. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế phụ thuộc vào việc bố trí biển báo, hướng dẫn lộ trình, kiểm soát phương tiện và xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ ùn tắc.

Hạ tầng giao thông gắn với mục tiêu phát triển xanh

Dưới góc nhìn kinh tế môi trường, ùn tắc giao thông không chỉ là vấn đề đi lại mà còn làm phát sinh những chi phí xã hội mà người dân, doanh nghiệp và đô thị cùng phải gánh chịu.

Cùng với đó, khi phương tiện phải dừng chờ hoặc di chuyển chậm, nhiên liệu bị tiêu hao, thời gian vận chuyển kéo dài và chi phí vận hành gia tăng. Hoạt động của động cơ trong điều kiện giao thông ùn ứ cũng có thể làm tăng phát thải khí ô nhiễm. Cùng với đó, tiếng ồn và bụi từ phương tiện, hoạt động vận chuyển vật liệu, thi công công trình có thể ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.

Qua đó, tổ chức giao thông hợp lý trong thời gian thi công cần được xem là một phần của bài toán quản lý chi phí môi trường, thay vì chỉ là biện pháp xử lý tình huống trước mắt.

Khi an toàn giao thông được đặt song hành với kiểm soát ô nhiễm và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đầu tư hạ tầng mới thực sự đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển đô thị xanh, bền vững của Đà Nẵng.

Cùng với tổ chức lưu thông, kiểm soát tác động môi trường tại công trường là yêu cầu cần được chú trọng. Trong quá trình xây dựng hạ tầng giao thông, bụi từ hoạt động thi công và vận chuyển vật liệu, tiếng ồn của máy móc, phương tiện cùng nguy cơ đất cát phát tán ra mặt đường có thể ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và khu dân cư lân cận.

Do đó, bên cạnh việc thực hiện phương án phân luồng đã được phê duyệt, đơn vị thi công cần chú trọng vệ sinh mặt đường, kiểm soát bụi, quản lý phương tiện ra vào công trường và bảo đảm hệ thống cảnh báo an toàn. Các biện pháp này cần được thực hiện đồng bộ để hạn chế tác động bất lợi trong suốt thời gian xây dựng.

Công tác tuyên truyền cũng cần được duy trì thường xuyên để người dân, doanh nghiệp vận tải nắm rõ thời gian áp dụng, phạm vi hạn chế và hướng đi thay thế. Khi tài xế chủ động lựa chọn hành trình phù hợp, nguy cơ đi nhầm tuyến, quay đầu đột ngột hoặc tập trung phương tiện tại các nút giao sẽ được hạn chế.

Cùng với đó, đầu tư hạ tầng là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị. Tuy nhiên, hiệu quả của một công trình không chỉ được nhìn nhận qua quy mô vốn đầu tư, tiến độ hoàn thành hay khả năng tăng năng lực lưu thông, mà còn cần tính đến những chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng và khai thác.

Một phương án tổ chức giao thông hiệu quả phải đồng thời hướng đến ba mục tiêu: bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, duy trì lưu thông thông suốt và hạn chế tác động đến môi trường. Nếu ùn tắc kéo dài, bụi và tiếng ồn không được kiểm soát hoặc phương tiện vận tải phải di chuyển vòng tránh thiếu hợp lý, một phần lợi ích kinh tế từ đầu tư hạ tầng có thể bị bù trừ bởi những chi phí xã hội phát sinh.

Với phương án phân luồng tại cụm nút giao Lê Thanh Nghị – Cách Mạng Tháng Tám – Thăng Long – đường dẫn lên cầu Hòa Xuân, yêu cầu đặt ra là tổ chức thực hiện đồng bộ, kiểm soát tốt hiện trường và bảo đảm người dân có đủ thông tin để chủ động hành trình.

Về lâu dài, việc đánh giá hiệu quả cần quan tâm đến tình hình ùn tắc, thời gian di chuyển, mức độ an toàn, chất lượng môi trường và chi phí vận hành phương tiện. Đây là những yếu tố giúp nhìn nhận đầy đủ hơn giá trị kinh tế của hạ tầng giao thông, đồng thời hạn chế việc chuyển chi phí ô nhiễm và ùn tắc sang cộng đồng.

Giao thông thông thoáng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận tải, mà còn góp phần cải thiện môi trường sống. Khi an toàn giao thông được đặt song hành với kiểm soát ô nhiễm và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đầu tư hạ tầng mới thực sự đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển đô thị xanh, bền vững của Đà Nẵng.