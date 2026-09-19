Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm dữ liệu khu vực vào năm 2045

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố hoàn thành 100% việc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cốt lõi; ban hành đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu; 100% sở, ngành, địa phương được đánh giá, xếp hạng hằng năm về mức độ phát triển và chất lượng dữ liệu.

Thành phố phấn đấu 100% cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu và dữ liệu dùng chung thuộc danh mục được phê duyệt hoàn thành việc số hóa, chuẩn hóa, làm sạch theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.

Về phát triển nguồn nhân lực dữ liệu, thành phố phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 500 lượt cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo kỹ năng dữ liệu, phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho khoảng 1.000 lượt người lao động trong doanh nghiệp; hình thành đội ngũ từ 100 - 200 chuyên gia dữ liệu nòng cốt và có từ 1-3 cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành, chuyên ngành về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an ninh dữ liệu.

Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu về năng lực quản trị, khai thác dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo; trở thành một trung tâm quan trọng trong khu vực về lưu trữ, xử lý, kết nối, chia sẻ và trung chuyển dữ liệu xuyên biên giới.