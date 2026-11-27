Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: Năm 2026, thành phố đã tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai tại các công trình, dự án theo kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và chủ trương của Trung ương; trong đó ưu tiên xử lý các dự án có tính chất động lực, tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt kết quả tích cực, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đều nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đây là những kết quả quan trọng, tạo nền tảng để thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và HĐND thành phố, đồng thời tăng thêm nguồn lực cân đối ngân sách, phục vụ đầu tư phát triển.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị toàn hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, tập trung thảo luận, đánh giá thực chất những kết quả đạt được, nhận diện các khó khăn, hạn chế để đề ra phương hướng, giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét dự thảo báo cáo đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2026 của Đảng bộ thành phố và dự thảo nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Một trong những nội dung đáng chú ý là đánh giá kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn với một năm triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12-11-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng xem xét tình hình thực hiện Kết luận số 226-KL/TW ngày 11-12-2025 của Ban Bí thư; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác tài chính Đảng năm 2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2027. Đặc biệt, các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố được tập trung thảo luận, trong đó có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Một trong những vấn đề trọng tâm là xác định chủ đề năm 2027 của Thành ủy, các chỉ tiêu và kịch bản tăng trưởng, cùng hệ thống nhiệm vụ, giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân từ 11%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét việc điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến các nhiệm vụ tương ứng trong năm 2027.

Các nội dung về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách thành phố và cấp xã; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên cũng được đưa ra xem xét. Hội nghị đồng thời cập nhật tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và kết quả thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ được theo dõi qua Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố.

Những nội dung được bàn thảo tại hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện các định hướng, giải pháp điều hành, tạo cơ sở để Đà Nẵng chủ động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn phát triển 2026-2030.

Công Hạnh