Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Thưa các đồng chí lãnh đạo các vụ địa phương, vụ địa bàn, các ban xây dựng Đảng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên,

Thưa các đồng chí Thường trực, Thường vụ Thành ủy,

Thưa các đồng chí tham dự hội nghị,

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 5 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Các đồng chí Thành ủy viên và đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp sát thực tiễn; đồng thời thống nhất cao các nhiệm vụ trọng tâm cần phải hoàn thành trong quý IV và năm 2026.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

- Ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội:

+ Kinh tế tăng trưởng khá: Quý III tăng 11,83%; GRDP 9 tháng tăng 10,31%, đứng thứ 9/34 địa phương. Thu ngân sách đạt 71,5 nghìn tỷ đồng, bằng 107,7% dự toán; du lịch phục vụ hơn 15,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng trên 26%; thu hút FDI đạt 686 triệu USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ.

+ Công tác tháo gỡ dự án tồn đọng, đã xử lý 1.986/2.035 dự án, đạt 97,6%. Giải ngân đầu tư công đạt 77,66% kế hoạch Thủ tướng giao.

+ Chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định; công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát tiếp tục được triển khai.

- Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục:

+ Về kinh tế: Tăng trưởng chưa thật vững chắc, mục tiêu cả năm còn nhiều thách thức; một số ngành, lĩnh vực và động lực tăng trưởng mới chưa phát huy hiệu quả tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

+ Về đầu tư, hạ tầng: Công tác tháo gỡ dự án tồn đọng, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm; một số công trình trọng điểm chưa bảo đảm tiến độ; hiệu quả sử dụng một số nguồn lực phát triển còn hạn chế.

+ Về văn hóa - xã hội: Một số vấn đề dân sinh, nhất là ngập úng, môi trường, ổn định dân cư vùng thiên tai chưa được giải quyết căn cơ; tiềm năng văn hóa, du lịch, kinh tế đêm chưa được khai thác hiệu quả.

+ Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Vận hành chính quyền địa phương hai cấp còn bất cập; năng lực tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu có mặt chưa nghiêm.

Quý IV quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Thời gian còn ít, trong khi mùa mưa bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án, giải ngân và đời sống nhân dân. Cần tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ có khả năng tạo kết quả trong năm, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm 2027.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV/2026 VÀ NĂM 2027

Thứ nhất, tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, đồng thời chuẩn bị các động lực phát triển cho năm 2027 và những năm tiếp theo.

- Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% đến 11,22%, quý IV phải duy trì tốc độ tăng trưởng cao, khoảng 12,8% đến 13,6%. Giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực; xác định rõ nguồn đóng góp, giải pháp và phương án bù đắp đối với những chỉ tiêu khó hoàn thành.

- Đối với công nghiệp và các lĩnh vực sản xuất: Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, điện tử, cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng lớn. Đồng thời, quan tâm phát triển công nghiệp năng lượng, đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến dự án điện khí LNG Hòa Ninh. Gắn phát triển công nghiệp với chuyển đổi xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo đảm an ninh năng lượng.

- Đối với các không gian và mô hình kinh tế mới: Đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư và các điều kiện triển khai Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế; chủ động thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp và những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Chú trọng phát triển logistics, dịch vụ tài chính, thương mại quốc tế.

- Đối với du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm: Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Khai thác hiệu quả lợi thế về biển, di sản, văn hóa và bản sắc xứ Quảng; phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, cao cấp.

Chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa, nhất là nghệ thuật biểu diễn, công nghiệp giải trí, tổ chức sự kiện; nghiên cứu hình thành các không gian, sản phẩm kinh tế đêm có sức hấp dẫn. Chuyển mạnh từ tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng, doanh thu, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

- Đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng. Rà soát từng nhiệm vụ, dự án trong tổng kinh phí 1.799 tỷ đồng đã bố trí, làm rõ nguyên nhân giải ngân chậm và có giải pháp xử lý cụ thể.

Ưu tiên hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số; tập trung kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước.

- Đối với Quy hoạch chung thành phố và xúc tiến đầu tư: Vừa qua, thành phố đã hoàn thành dự thảo Quy hoạch chung và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, dự kiến phê duyệt trong tháng 10 này. Giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chủ động chuẩn bị để ngay sau khi Quy hoạch được phê duyệt, tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung kết hợp Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn, chuyên nghiệp, hiện đại, mang đậm bản sắc Đà Nẵng. Chú trọng giới thiệu không gian phát triển mới, sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, du lịch, công nghiệp văn hóa.

- Tiếp tục quản lý tốt các nguồn thu ngân sách, chống thất thu, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2027; ưu tiên nguồn lực cho những dự án có khả năng triển khai ngay, tạo năng lực sản xuất mới, tránh đầu tư dàn trải.

Thứ hai, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công.

- Đối với 357 dự án đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết 29 của Quốc hội: Rà soát, phân loại theo từng nhóm vướng mắc về pháp lý, đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư. Ưu tiên xử lý các dự án có khả năng sớm triển khai.

- Đối với giải phóng mặt bằng: Với khối lượng 404 dự án, gần 47.000 hồ sơ phải giải quyết trong năm 2026, yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đẩy nhanh bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm.

- Đối với đầu tư công: Tiếp tục rà soát tiến độ từng dự án, khối lượng còn lại, khả năng thi công, nghiệm thu và thanh toán; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Đặc biệt, phải có kịch bản thi công phù hợp với mùa mưa bão, ưu tiên các hạng mục có thể hoàn thành trước thời điểm thời tiết bất lợi.

- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược, nhất là Bến cảng Liên Chiểu, các tuyến giao thông liên vùng, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng năng lượng và các công trình động lực đã được xác định trong chương trình phát triển thành phố.

- Đẩy nhanh xử lý 1.281 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Rà soát phương án bố trí, chuyển đổi công năng, thu hồi, quản lý và sử dụng hiệu quả, không để tài sản công xuống cấp, gây lãng phí.

- Ban Thường vụ Thành ủy đã có thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách theo dõi các dự án lớn, dự án chậm tiến độ. Đề nghị các đồng chí trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, phải báo cáo kèm phương án xử lý cụ thể.

Thứ ba, tập trung xây dựng Đảng, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

- Khẩn trương nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và các nội dung liên quan.

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy sau sắp xếp, tập trung khắc phục những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

- Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cấp xã; kịp thời điều động, bố trí cán bộ chuyên môn cho những địa phương còn thiếu, đặc biệt là các xã miền núi, vùng xa. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ; đồng thời xem xét điều chuyển, thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu, thiếu trách nhiệm, để công việc kéo dài.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào các lĩnh vực còn nhiều vướng mắc như đất đai, đầu tư, xây dựng, đăng ký kinh doanh.

- Đổi mới thực chất công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí.

Thứ tư, chủ động phòng, chống thiên tai, giải quyết những vấn đề dân sinh cấp thiết, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

- Trước mắt, tập trung cao cho công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão. Rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu; kiểm tra an toàn hồ, đập, công trình đang thi công và hệ thống thoát nước. Tuyệt đối không chủ quan, bị động trong bất kỳ tình huống nào.

- Đẩy nhanh triển khai Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai với quy mô 7.174 hộ tại 160 khu, điểm tái định cư. Ưu tiên các khu vực có nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. Đối với những vị trí chưa thể bố trí tái định cư ngay, phải có phương án di dời tạm thời, bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lũ lớn.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập, xử lý nước thải, nhất là tại các khu vực đô thị thường xuyên xảy ra ngập úng.

- Hoàn thành các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, an sinh xã hội năm 2026. Đối với chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đến ngày 5/10 đã thực hiện hơn 2,42 triệu lượt người, đạt 79,14%. Quan tâm chăm lo người có công, hộ nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng miền núi, vùng khó khăn.

- Tập trung giải quyết những kiến nghị, phản ánh chính đáng của nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, hạ tầng dân sinh, chính sách bồi thường, tái định cư.

Thứ năm, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

- Tăng cường phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy và trật tự, an toàn giao thông.

Giao Văn phòng Thành ủy tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành; phối hợp theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn và tuyên bố bế mạc hội nghị!