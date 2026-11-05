Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm năm 2026

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 4/8/2026 của UBND thành phố về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, mục tiêu đến hết năm 2027, toàn thành phố hoàn thành hỗ trợ 5.757 căn nhà.

Đến nay, đối với nhóm 1 (người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ), các địa phương đã khởi công 376 nhà, hoàn thành 208 nhà, chưa triển khai 1.035 nhà.

Nhóm 2 (con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) đã khởi công 127 nhà, hoàn thành 115 nhà, chưa triển khai 12 nhà.

Nhóm 3 (hộ nghèo và hộ cận nghèo) đã khởi công 1.152 nhà, hoàn thành 328 nhà, chưa triển khai 534 nhà.

Theo đề xuất, mức hỗ trợ đối với nhóm 1 là 120 triệu đồng/nhà xây mới, 60 triệu đồng/nhà sửa chữa (từ ngân sách thành phố). Nhóm 2 là 100 triệu đồng/nhà xây mới và 50 triệu đồng/nhà sửa chữa (từ ngân sách Trung ương và thành phố đối ứng).

Nhóm 3 là 100 triệu đồng/nhà xây mới và 50 triệu đồng/nhà sửa chữa (theo cơ chế 50% ngân sách thành phố và 50% Quỹ Vì người nghèo các cấp).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2, trái sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (thứ 2, từ phải sang) trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Đỗ Thị Hương (xã Hiệp Đức). Ảnh: HỒ QUÂN

Sở Xây dựng cho biết việc triển khai gặp một số khó khăn do công tác rà soát, cập nhật số liệu tại một số địa phương chưa sát với tình hình thực tế, dẫn đến phát sinh thêm số hộ, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện.

Bên cạnh đó, nhu cầu kinh phí xóa nhà tạm năm 2026 rất lớn nhưng nguồn lực vận động xã hội hóa và Quỹ Vì người nghèo còn khiêm tốn, chưa đáp ứng kịp tiến độ đăng ký của các địa phương.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đơn vị, địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đề nghị các địa phương đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành số lượng nhà theo kế hoạch năm 2026.

Trong đó, đối với các trường hợp thuộc nhóm 1, các địa phương trực tiếp làm việc với các hộ chưa khởi công để xác định rõ nguyên nhân. Trường hợp không thể khởi công trong năm 2026, các địa phương tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng để xem xét điều chỉnh khỏi kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sớm phân bổ kinh phí từ Quỹ Vì người nghèo và các nguồn vận động để thực hiện hỗ trợ.

Các địa phương báo cáo định kỳ hằng tuần để theo dõi sát tiến độ và kịp thời tham mưu tháo gỡ điểm nghẽn; đồng thời rà soát, phê duyệt đối tượng thuộc nhóm 3 trong năm 2027 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng; tăng cường giám sát kỹ thuật, chất lượng công trình, tiến độ thi công; có phương án huy động lực lượng xung kích hỗ trợ người dân...