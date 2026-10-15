Đà Nẵng phấn đấu hỗ trợ 75% người chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định

Người chấp hành xong án phạt tù tham gia phiên giao dịch việc làm tại phường Hải Châu. Ảnh: L.P

Thành phố hiện có gần 5.500 người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú trên địa bàn. Những năm qua, tỷ lệ tái phạm hằng năm ở nhóm này luôn duy trì mức dưới 2%.

Tuy nhiên, công tác tái hòa nhập cộng đồng vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn và xóa bỏ định kiến của một bộ phận doanh nghiệp đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

Thành phố đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ tái phạm hằng năm dưới 1,5%, phấn đấu đến năm 2030 giảm xuống còn 1,2%; đồng thời hỗ trợ 75% người chấp hành xong hình phạt tù có việc làm ổn định.

Bên cạnh đó, thành phố bảo đảm 100% cán bộ và người dân từ đủ 18 tuổi trở lên có nhận thức đúng đắn về công tác tái hòa nhập cộng đồng, nâng cao trách nhiệm tham gia giáo dục và giúp đỡ nhóm đối tượng này.

Đến năm 2030, 100% xã, phường, đặc khu có người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú xây dựng ít nhất một mô hình tiếp nhận, giáo dục, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng, với 100% mô hình được đánh giá, phân loại tốt.

Để đạt các mục tiêu đề ra, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nhằm xóa bỏ định kiến, kỳ thị; triển khai tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay.

Thành phố phấn đấu 100% phạm nhân tại Trại tạm giam Công an thành phố được giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng sống và kỹ năng tìm kiếm việc làm; 100% phạm nhân trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thị trường.

Cùng với đó, thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý người chấp hành xong hình phạt tù, ứng dụng nền tảng số trong tiếp nhận, giáo dục, hỗ trợ; đồng thời nghiên cứu chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm, cho vay vốn và hỗ trợ lực lượng trực tiếp giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng.