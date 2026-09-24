Đà Nẵng: Phân ban Phật tử Dân tộc, chùa Ngọc Sơn tặng quà trung thu đến vùng đồng bào dân tộc miền núi

Thượng tọa Thích Pháp Bảo phát biểu

Chương trình được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Pháp Bảo, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Phó ban Hướng dẫn Phật tử và Hoằng pháp, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc; chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Phân ban, quý Phật tử, thiện nguyện viên và Hội từ thiện chùa Hòa An, phường Tam Kỳ đồng hành.

Tại mỗi điểm trao quà, chư tôn đức bày tỏ lòng tri ân đến lãnh đạo địa phương, các ban ngành, thầy cô giáo, quý phụ huynh và bà con nhân dân đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận duyên để đoàn có cơ hội về thăm hỏi và trao quà đến các em.

Đông đảo các em thiếu nhi đồng bào tại xã Trà Tập và Nam Trà My tham dự ngày hội Trung thu

Theo đó, chương trình “Vui Trung thu” được tổ chức trong không khí vui tươi, ấm áp, mang đến cho các em thiếu nhi một mùa Trung thu đáng nhớ.

Mở đầu chương trình với những tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi và thành viên trong đoàn biểu diễn; tiết mục giao lưu “Chị Hằng - Chú Cuội” cùng những câu đố vui về Trung thu, Phật pháp và các bài học về tình yêu thương, lòng hiếu thảo. Các em hào hứng tham gia, mạnh dạn trả lời và nhận những phần quà nhỏ đầy ý nghĩa.

Sau đó, chư tôn đức cùng quý đại biểu và các thành viên trong đoàn trao tặng những phần quà Trung thu đến các em. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành gửi đến các em nhỏ vùng cao trong mùa trăng tháng Tám.

2.300 phần quà gửi tặng đến các em thiếu nhi

Được biết, trước đó, ngày 19-9, Phân ban Phật tử Dân tộc đã trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc miền núi thuộc thôn Pro, xã Đông Giang, trao hơn 600 phần quà đến các em thiếu nhi với sự trợ duyên từ Đạo tràng Amita (chùa Pháp Lâm) và Phòng Văn hoá phẩm phật giáo Quảng châu.

* Tại chùa Ngọc Sơn (xã Thăng Bình), ngày 23-9, trong không khí ấm áp của mùa Tết Trung thu, Đại đức Thích Bảo Hưng, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, trụ trì chùa cùng nhóm thiện nguyện Ngọc Sơn đã tổ chức trao tặng 350 phần quà Trung thu đến các cháu thiếu nhi.

Đại đức Thích Bảo Hưng trao quà đến các em

Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm của chư Tăng, quý Phật tử và các nhà hảo tâm, với mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung thu đầy đủ hơn, vui tươi hơn và trọn vẹn yêu thương. Tiếng cười trẻ thơ, những ánh mắt hồn nhiên và niềm vui khi nhận quà chính là món quà quý giá nhất đối với những người trao gửi yêu thương.