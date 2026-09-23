Đà Nẵng: Nữ quái đang chấp hành án vẫn đi lừa đảo góp vốn đầu tư bất động sản

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4 đến tháng 5/2018, Thảo giới thiệu với anh T.V. về khả năng đầu tư, mua bán đất để kiếm lời và rủ người này góp vốn.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tin tưởng Thảo, anh V. nhiều lần giao tiền cùng một xe Honda SH 150i, tổng giá trị tài sản được xác định là 167,91 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Thảo đưa ra thông tin về việc đầu tư đất đã thu lợi hơn 3 tỷ đồng, nhưng thực tế không có tài liệu chứng minh.

Sau đó, Thảo nói số tiền đầu tư bị Công an tạm giữ và yêu cầu anh V. giao xe để cầm cố lấy tiền giải quyết. Thảo đem chiếc xe cầm cố được 50 triệu đồng rồi sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Anh V. sau đó phải bỏ 51 triệu đồng để chuộc lại xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Lê Thị Phương Thảo hiện đang chấp hành bản án 14 năm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Lê Thị Phương Thảo liên hệ Điều tra viên Thái Phạm Đình Truyền qua số điện thoại 0935.874.247 để được hướng dẫn trình báo, giải quyết theo quy định pháp luật.