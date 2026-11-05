Đà Nẵng: Nỗ lực xóa 'ba không' ở khu vực miền núi

Xã Trà Leng huy động nguồn lực xã hội hóa lắp đặt pin năng lượng mặt trời để có ánh sáng cho các hộ dân.

Với quyết tâm xóa hết các “vùng lõm” vào cuối năm 2026, Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi, hướng tới mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững.

Quyết liệt từ cơ sở

Thôn 2 và Thôn 4 cách trung tâm xã Trà Giáp khoảng 6km, hiện còn 70 hộ dân chưa có điện chiếu sáng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Trà Giáp đã tìm cách đưa điện đến người dân. Tuy nhiên, do là xã miền núi, cách trung tâm thành phố hơn 160km về phía tây nam, nguồn lực của địa phương còn hạn chế.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố về xóa các điểm thiếu điện tại các thôn, bản, làng, sau khi rà soát, xã đề xuất xây dựng 3,8km đường dây trung áp 22kV, 2,3km đường dây hạ áp và hai trạm biến áp công suất 100kVA, với tổng kinh phí khoảng 5,22 tỷ đồng. Ngoài ra, xã đề xuất xây dựng thêm ba trạm BTS để xóa các vùng lõm sóng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Giáp Nguyễn Văn Lộc chia sẻ, hơn 50 năm sau ngày giải phóng, nhu cầu tiếp cận điện lưới quốc gia của các hộ dân là rất lớn để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Việc thành phố có quyết định đầu tư cấp điện trên địa bàn xã là chủ trương rất đúng đắn, thể hiện quyết tâm xóa các vùng lõm điện, sóng viễn thông, đem lại niềm vui cho nhân dân.

“Các hộ dân hiện đang sinh sống trong các vùng không có điện chiếu sáng, không có sóng điện thoại, đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng này gây ra rất nhiều khó khăn trong tiếp cận thông tin, liên lạc, nhất là vào mùa mưa bão. Khi có điện, người dân sẽ thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin, chăm sóc sức khỏe, trẻ em có thêm thời gian học tập… qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước thay đổi tập quán sinh hoạt và rút ngắn khoảng cách phát triển. Vì thế, xã mong muốn chủ đầu tư nhanh chóng triển khai dự án để người dân được sử dụng điện ngay trong năm 2026”, ông Lộc cho biết.

Tại xã Trà Leng, hiện có ba thôn với 394 hộ dân thuộc diện “ba không”. Thời gian qua, bên cạnh huy động nguồn lực xã hội hóa để lắp đặt pin năng lượng mặt trời, từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026, xã đã nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình hạ thế điện tại điểm dân cư làng Ông Suôi, thôn Bằng Xiêm, với tổng mức đầu tư 2,3 tỷ đồng, giúp 84 hộ dân có điện lưới quốc gia. Xã cũng nghiệm thu công trình đường giao thông và nước sinh hoạt tại đây, bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt thuận tiện cho người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Leng Nguyễn Hải Đồng cho biết, ngoài nguồn lực của xã, sắp tới, Công ty Điện lực Đà Nẵng sẽ tổ chức khởi công xây dựng hạng mục công trình cấp điện trạm BTS Thôn 3, xã Trà Leng, địa điểm xây dựng ở Nóc Ông Bình. Công trình có quy mô lắp đặt 52 tấm pin năng lượng mặt trời, với tổng công suất mỗi tấm 630Wp được dự kiến hoàn thành vào ngày 5/12/2026. Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 168/ KH-UBND ngày 9/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố, Viettel Đà Nẵng phối hợp chính quyền và người dân Trà Leng đưa sóng 4G/5G đến các khu dân cư còn lõm sóng, tạo thuận lợi cho việc liên lạc, học tập và tiếp cận thông tin.

“Đến nay, Viettel Đà Nẵng đã hoàn thành thi công lắp đặt 3 trạm phát sóng 4G/5G tại ba thôn: Tăk Cleng, Sar Chỉa, Moang Roang của xã Trà Leng. Hiện các đơn vị đang tiến hành vận hành thử nghiệm để kiểm tra “ánh sáng thông tin” bảo đảm được phủ kín, xóa điểm nghẽn về vùng lõm sóng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xóa các thôn “ba không” trên địa bàn”, đồng chí Đồng chia sẻ.

Tập trung tối đa để hoàn thành mục tiêu

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên khoảng 7.761km², chiếm 65,4% diện tích toàn thành phố; có 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng bốn xã có thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng cộng 420 thôn, trong đó có 230 thôn đặc biệt khó khăn. Khu vực này có hơn 164.000 người thuộc hơn 39 thành phần dân tộc cùng sinh sống. Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu thốn do hạ tầng giao thông, viễn thông, điện lưới… chưa được đầu tư đồng bộ.

Theo Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 24/7/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trương đầu tư Dự án xóa các điểm thiếu điện ở các thôn, bản, làng trên địa bàn, nhằm cấp điện cho khoảng 2.867 hộ dân chưa có điện tại khu vực miền núi. Với tổng mức đầu tư hơn 317 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự án được chia làm hai phân kỳ: Phân kỳ một ưu tiên cấp điện tại các khu vực lõm sóng, thiếu điện và phải hoàn thành trong năm 2026. Phân kỳ hai triển khai trong giai đoạn 2027-2028, cấp điện cho các hộ dân chưa được thụ hưởng ở giai đoạn một.

Mới đây, tại Quyết định số 4789/QĐ-UBND ngày 17/10/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt giai đoạn 1 của Dự án Xóa các điểm thiếu điện ở các thôn, bản, làng trên địa bàn. Theo đó, dự án có tổng chi phí xây dựng gần 57 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư nhằm tập trung cấp điện cho 552 hộ dân ở khu vực lõm sóng, thiếu điện thuộc các xã Trà Tân, Trà Vân, Trà Linh, Trà Tập, Trà Leng và Đắc Pring.

Bên cạnh nhiệm vụ xóa các điểm thiếu điện, Sở Khoa học và Công nghệ đã ký quy chế phối hợp các doanh nghiệp viễn thông để triển khai lắp đặt các trạm BTS, xóa các điểm lõm sóng. Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu này trước ngày 30/12/2026.

“Việc đẩy nhanh tiến độ xóa các khu vực thiếu điện, lõm sóng trên toàn địa bàn là nhiệm vụ cấp bách gắn với mục tiêu cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao đời sống người dân. Đây không chỉ là nhiệm vụ hạ tầng mà còn là giải pháp quan trọng thu hẹp khoảng cách, cải thiện điều kiện sống cho người dân vùng miền núi, vùng khó khăn với tinh thần không để người dân nào trên địa bàn Đà Nẵng không có điện sử dụng”, đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.