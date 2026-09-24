Đà Nẵng nỗ lực thực hiện mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ trong năm 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TÂM ĐAN

Triển khai chiến dịch, Sở Y tế đã phân công 25 đơn vị y tế (gồm 3 bệnh viện và 22 trung tâm y tế khu vực) chủ trì, phối hợp tổ chức khám sức khỏe tại 93 xã, phường; đồng thời chỉ đạo các đơn vị linh hoạt tổ chức khám lưu động tại cộng đồng, nhất là các địa bàn miền núi, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn.

Tính đến ngày 22/9, toàn thành phố đã thực hiện khám sức khỏe cho hơn 2,1 triệu người, đạt 70,43% tổng dân số.

Qua nghe báo cáo và ý kiến từ các đơn vị, địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của Sở Y tế.

Đồng thời yêu cầu trong 3 tháng cuối năm 2026, các đơn vị, địa phương xác định rõ số lượng người chưa khám, giao trách nhiệm cụ thể, lập kế hoạch chi tiết đến từng địa bàn, tổ chức khám theo tiến độ và theo dõi kết quả hằng tuần.

Mục tiêu đặt ra là 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026; bảo đảm dữ liệu sức khỏe của người đã khám được cập nhật đầy đủ lên hệ thống.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thanh Thủy kiến nghị một số nội dung liên quan tại cuộc họp. Ảnh: TÂM ĐAN

Lãnh đạo thành phố đề nghị UBND các xã, phường trên cơ sở số người chưa khám, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế để xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng địa bàn.

Các địa phương tăng cường vận động người dân bằng hình thức trực tiếp thông qua thôn, tổ dân phố, khu dân cư và các lực lượng cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Y tế chỉ đạo 25 đơn vị y tế được giao nhiệm vụ chủ động lập kế hoạch khám đến từng xã, phường, không chờ địa phương hoàn thành danh sách mới triển khai.

Đối với địa phương thiếu nhân lực, trang thiết bị hoặc điều kiện chuyên môn, Sở Y tế chủ động điều phối, huy động thêm các cơ sở y tế đủ điều kiện tham gia.

Đối với khu vực miền núi, địa bàn rộng, giao thông khó khăn, cần ưu tiên tổ chức khám sớm, tăng cường khám lưu động tận dụng thời tiết thuận lợi, hạn chế tối đa việc người dân phải di chuyển xa.

Thống nhất với các mốc thời gian Sở Y tế đưa ra, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ trong 3 tháng cuối năm, thực hiện quyết liệt nhưng phải đúng đối tượng, đúng quy trình, không trùng lặp và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Đồng thời, thống nhất với đề xuất của Sở Y tế về việc trong tháng 9 và tháng 10/2026 bắt đầu tổ chức khám cho nhóm đối tượng bổ sung (gồm những người dân chưa thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2026) theo đúng phạm vi và các trường hợp loại trừ đã được xác định tại Kế hoạch số 410/KH-UBND của UBND thành phố.

UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, xác định số lượng thực tế của nhóm đối tượng này, gửi văn bản cập nhật, điều chỉnh về Sở Y tế trước ngày 30/9/2026 để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố giao chỉ tiêu triển khai phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, kết quả cuối cùng của chiến dịch không chỉ được đánh giá bằng số đợt khám đã tổ chức mà phải đo lường bằng số lượng người dân thực tế được khám và mức độ hoàn thiện dữ liệu sức khỏe của nhân dân.