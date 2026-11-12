Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục sạt lở, thông tuyến đường miền núi

Ngày 12/11, UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) cho biết, đang huy động lực lượng khẩn trương xử lý đất đá tại các vị trí sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua.

Sạt lở nghiêm trọng khu vực miền núi Đà Nẵng do mưa lớn những ngày qua.

Theo lãnh đạo xã Trà Leng, tính đến 10h sáng cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra nhiều vị trí sạt lở tại các tuyến giao thông trọng điểm.

Cụ thể, tuyến đường ĐH1 sạt lở đoạn Km3+250, Km3+620, Km7+340, Km7+ 380, Km10+610 với tổng khối lượng khoảng 700m3, đất đá bồi lấp hệ thống mương thoát nước dọc tuyến.

Tuyến đường trước Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng (phân hiệu, thôn Tak Xoai) với tổng khối lượng khoảng 200m3; Sạt lở tuyến đường giao thông vào thôn Moang Roang với khối lượng khoảng 180m3; Sạt lở tuyến đường giao thông vào Khu dân cư làng ông Xuôi, thôn Bằng Xim với khoảng 100m3 đất và 50m3 đá; Sạt lở tuyến đường giao thông ĐH2, thôn Bằng Xim với khối lượng khoảng 300m3 đất và 80m3 đá, nước chảy xiết làm hư hỏng tường cánh, ta luy gia cố một cống tròn (3D100) trên tuyến tại vị trí dốc Dằn Mặt.

Ngoài ra, tuyến đường vào làng ông Văng, Thái cũng bị sạt lở với khối lượng đất khoảng 150m3; tuyến đường vào làng ông Hành, ông Tuấn, thôn Sar Chỉa sạt lở với khối lượng khoảng 31m3 đất đá.

Lãnh đạo xã Trà Leng cho biết thêm, hiện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Chính quyền xã Trà Leng huy động nhân lực, máy móc hót dọn sạt lở tại các tuyến đường trên địa bàn.

Đặc biệt, tại lý trình Km 4+620 trên tuyến ta luy 1 xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng rất lớn, xã đã huy động hai xe xúc lật, hai xe đào, sáu ô tô chuyên dụng cùng lực lượng nhân công tổ chức thu dọn đồng thời từ hai đầu tuyến nhằm sớm thông xe, bảo đảm giao thông thông suốt.

Cũng trong đợt mưa lớn này, xã Trà Leng đã sơ tán khẩn cấp 30 hộ dân với 129 nhân khẩu do xuất hiện tình trạng sạt lở phía sau khu dân cư, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cùng ngày, UBND xã Nam Trà My cho biết, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ra chín điểm sạt lở trên các tuyến đường của xã với tổng khối lượng khoảng 1.500m3 tại QL40B, đường ĐH11 và một số tuyến đường dân sinh.

Lãnh đạo xã Nam Trà My cho biết, một số tuyến đường bị ngập mặt đường, sạt lở, người dân không thể di chuyển bằng xe máy; một số điểm sạt lở có khối lượng lớn, chưa thể khắc phục ngay.

Trong khi đó, mưa còn diễn biến phức tạp, đất đá trên các sườn dốc tiếp tục ngấm nước, nguy cơ phát sinh sạt lở mới tại thôn Trà Mai, làng Tak Teng, thôn Tak Pỏ và QL40B (đoạn gần Thủy điện Sông Tranh).

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, trong ngày 12/11, tại các xã, phường đồng bằng TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-40mm, có nơi trên 60mm; các xã, phường vùng núi phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, tại các xã, phường vùng núi phía tây bắc thành phố có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông.

Từ đêm nay (12/11), tại TP Đà Nẵng mưa lớn giảm dần, còn có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 40mm.