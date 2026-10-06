Đà Nẵng: Nỗ lực cao hơn, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên

Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thảo luận, xem xét và thông qua 22 nghị quyết thuộc thẩm quyền. (Ảnh: THANH TÂM)

Kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố bước vào quý IV/2026 với nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế-xã hội.

Qua 9 tháng, kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi và chuyển biến tích cực; tăng trưởng GRDP ước đạt 10,3%, riêng quý III đạt 11,83%; thu ngân sách nhà nước đã vượt dự toán; giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm địa phương có kết quả khá cao trong cả nước.

Tuy nhiên, trong thời gian còn lại không nhiều của năm 2026, các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, kiến tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời xử lý những điểm nghẽn trên các lĩnh vực, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng của từng địa phương và của thành phố trong những tháng cuối năm.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thảo luận, xem xét và thông qua 22 nghị quyết thuộc thẩm quyền, tập trung vào các vấn đề cấp thiết sau hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng trình bày Tờ trình tại kỳ họp. (Ảnh: THANH TÂM)

Trong đó, một số nội dung có tác động lớn, được cử tri, nhân dân, doanh nghiệp và các địa phương quan tâm như: sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND về giá đất và bảng giá các loại đất; cho ý kiến về tỷ lệ tính đơn giá thuê đất, thuê đất công trình ngầm, đất có mặt nước; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn để bố trí nguồn lực cho Quỹ Nhà ở thành phố, các khu tái định cư, dự án chuyển tiếp, danh mục chuẩn bị đầu tư và các nội dung ghi thu, ghi chi theo quy định; ban hành chính sách hỗ trợ thu nhập đối với người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thuộc thành phố Đà Nẵng; đồng thời ban hành các chính sách xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quản lý nhà nước theo hướng sát cơ sở, sát thực tiễn đời sống nhân dân.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng đề nghị, Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tham mưu ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn và phân công trách nhiệm triển khai các nội dung nghị quyết ngay sau kỳ họp, lưu ý tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các nội dung thẩm tra của các ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THANH TÂM)

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh: Đối với xác định giá đất tạm tính đối với khu vực, vị trí, tuyến đường, đoạn đường chưa có trong bảng giá đất, phải bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất, không làm thất thu ngân sách, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Đối với chuyển mục đích sử dụng rừng, phải rà soát chính xác vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, nghĩa vụ trồng rừng thay thế, bảo vệ môi trường, chống sạt lở và không làm ảnh hưởng đến đất rừng, rừng ngoài phạm vi được quyết định.

Đối với điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, chỉ bố trí vốn cho nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện, cấp thiết, có khả năng cân đối và giải ngân.

Đối với Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai, phải sớm phân loại khu dân cư, hộ dân theo mức độ nguy cơ, ưu tiên khu vực nguy cơ rất cao; có phương án sơ tán, di dời tạm thời đến từng hộ trước và trong mùa mưa bão năm 2026, không để xảy ra thiệt hại về người…

Từ nay đến cuối năm 2026 là giai đoạn nước rút, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải nỗ lực cao hơn, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên.

Hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, giữ vững động lực dịch vụ, du lịch, công nghiệp-xây dựng, thu hút đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu; đồng thời xử lý tốt hơn các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.