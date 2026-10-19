Đà Nẵng: Nhức nhối tình trạng đổ chất thải xây dựng trên địa bàn phường Bàn Thạch

Chất thải xây dựng từ công trình Dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương được vận chuyển về đổ tại khu vực góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Theo phản ánh của người dân, việc đổ chất thải xây dựng như: nhựa đường, bê tông, xà bần, bùn… đã được diễn ra trong thời gian dài. Từ một khu đất trũng thấp, thường xuyên đọng nước rộng lớn, đến nay gần như đã được lấp kín. Khu vực này nằm sát sông Bàn Thạch, có đông dân cư sinh sống và có cảnh quan khá thoáng đãng. Tuy nhiên, việc chất thải xây dựng được đổ ở khu đất này khiến dư luận đặt câu hỏi về việc quản lý của địa phương.

Tràn ngập rác thải xây dựng các loại được đổ tại khu đất góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Trước phản ánh đó, trong sáng 19/10, phóng viên Báo Nhân Dân đã theo chân đoàn xe từ công trình Dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương, chúng tôi ghi nhận được hình ảnh xe chở phế thải nhựa đường, vật liệu xây dựng tại công trình sau khi được múc lên xe đã chở thẳng tới khu đất tại phường Bàn Thạch và đổ trực tiếp ra môi trường.

Phế thải nhựa đường, vật liệu xây dựng tại công trình Dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương được múc lên xe sáng 19/10. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Việc đổ thải ra môi trường của những chiếc xe này không có sự giám sát cũng như kiểm tra của địa phương và lực lượng chức năng có liên quan về khối lượng cũng như thành phần chất thải.

Chất thải xây dựng từ công trình Dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương được vận chuyển về đổ tại khu vực góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Tiếp tục ghi nhận tại bãi đất này, chúng tôi phát hiện không chỉ riêng chất thải xây dựng từ Dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương mà còn rất nhiều chất thải khác như: xà bần, gạch men, rác thải nhựa và vật liệu nói chung… đã được đem đến đây và đổ lộ thiên, gây nhếch nhác, mất mỹ quan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước. Ngoài ra, tại khu đất đối diện cũng xuất hiện tình trạng đổ thải xà bần, vật liệu xây dựng.

Video chất thải xây dựng đổ tại khu đất góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng. (Video: QUÂN VẠN)

Rất nhiều chất thải xây dựng các loại được đổ tại khu vực góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Trên một diện tích khá lớn, chất thải vật liệu xây dựng đã vùi lấp sâu và mặc nhiên trở thành vật liệu san lấp mặt bằng cố định. Tại các vị trí này, cây cối, cỏ dại… đã mọc tốt. Hiện chỉ còn một phần diện tích nhỏ của khu đất tiếp tục đổ để san lấp.

Chất thải xây dựng các loại được đổ tại khu đất trong thời gian dài đã hiển nhiên trở thành mặt bằng được san lấp bằng đất sạch. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Thường xuyên đi tập thể dục qua lại khu vực này, ông Nguyễn Thanh Hiếu, tổ dân phố Mỹ Thạch, phường Bàn Thạch cho biết, từ khi công trình Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương được thi công thì khu đất này bỗng trở thành nơi chứa chất thải vật liệu xây dựng. Người dân chúng tôi không biết bãi đất này có được quy hoạch làm nơi tập kết chất thải hay không. Nhưng, việc chất thải xây dựng được vận chuyển đến đây và đổ trực tiếp ra ngoài môi trường như vậy làm mất cảnh quan đô thị cũng như tiềm ẩn nhiều rủi ro về môi trường.

Chất thải xây dựng khác nhau được đổ tại khu đất góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Chất thải nhựa đường từ công trình Dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương được vận chuyển về đổ tại khu vực góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Cũng theo bà Nguyễn Hà, tổ dân phố Mỹ Thạch, phường Bàn Thạch cho hay, việc xe ra vào khu đất này để đổ chất thải xây dựng khiến vỉa hè hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều vị trí xung yếu của vỉa hè thuộc đường Bạch Đằng vỡ nát, tạo thành các hố dễ sụp xuống gây nên nhiều khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân, nhất là người lớn thường xuyên đi lại để tập thể dục.

Vỉa hè ở khu vực hư hỏng nghiêm trọng. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Vỉa hè hư hỏng gây nên nhiều khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Theo Báo cáo số 5558/BC-BDDHTKT ngày 23/9/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện Dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương tại phường Bàn Thạch và phường Tam Kỳ. Dự án có tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng, có thời gian thi công 360 ngày từ ngày 2/10/2025 đến ngày 31/3/2026, được gia hạn lần 1 đến ngày 27/9/2026; Hết hạn hợp đồng vào ngày 27/09/2026. Nhưng đến nay, khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng, tương đương khoảng 32 tỷ đồng.

Chất thải xây dựng từ công trình Dự án Tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương được đổ tại khu đất góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng trong thời gian dài. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Cũng theo báo cáo trên, đối với việc bãi thải của dự án, theo hồ sơ bàn giao từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tam Kỳ, bãi thải là khu vực góc đường Hồ Nghịnh và Bạch Đằng, khu vực Vườn ươm Tam Thăng, qua kiểm tra các khu vực này chưa bảo đảm đổ thải theo quy định. Do vậy, công tác đổ thải công trình chưa có vị trí xác định.

Phần lớn chất thải xây dựng được đổ xuống khu đất góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng đã bị vùi lấp theo thời gian. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Hiện nay, Ban Quản lý đang phối hợp các đơn vị liên quan tìm kiếm bãi đổ thải cho công trình theo đúng quy định. Trong thời gian làm thủ tục để các cơ quan chức năng thống nhất vị trí đổ thải công trình, Ban Quản lý đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, cho phép đơn vị thi công đổ thải tạm tại bãi đất góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng; Vườn ươm Tam Thăng hoặc vị trí đổ thải tạm tại bãi rác Tam Xuân. Ban Quản lý có trách nhiệm làm việc với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo đảm môi trường đối với khối lượng đổ thải.

Khối lượng lớn chất thải vật liệu xây dựng đã được vận chuyển đến đổ trực tiếp tại khu vực góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Trước thực trạng trên, người dân địa phương đặt câu hỏi, trong thời gian từ khi bắt đầu thi công dự án, khối lượng lớn chất thải vật liệu xây dựng đã được vận chuyển đến đây và đổ trực tiếp như vậy. Nay tại nhiều vị trí chất thải đổ xuống đã hoàn toàn bị vùi lấp và theo quan sát bằng mắt thường thì hiển nhiên đã trở thành mặt bằng được san lấp bằng đất sạch.

Khu đất trống trở thành nơi chứa chất thải xây dựng. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Vì vậy, nếu việc đổ thải tạm tại đây được các đơn vị cho phép thì những khối lượng vùi lấp sẽ xử lý như thế nào. Trên thực tế, việc giám sát đổ thải tại bãi đất góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng không có sự kiểm tra của chính quyền địa phương, cụ thể là phường Bàn Thạch cũng như các cơ quan chức năng liên quan. Hơn nữa, việc xe chở chất thải ra vào khu đất đã gây nên tình trạng phá nát nhiều vị trí xung yếu trên vỉa hè vừa mới được cải tạo, nâng cấp.

Phần lớn khu đất ở khu vực góc đường Hồ Nghinh và Bạch Đằng đã được san lấp bằng chất thải xây dựng. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng cần có phương án xử lý những khối lượng chất thải xây dựng đã vùi lấp tại khu đất này. Đồng thời, có sự kiểm tra, theo dõi việc đổ chất thải xây dựng tại đây. Đặc biệt, cần rà soát lại quy trình và vị trí đổ thải, nếu có dấu hiệu vi phạm thì cần có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.