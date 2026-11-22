Trước đó, ngày 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ Công an phường Sơn Trà về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực trước quán Dê 45, đường Trần Nhân Tông.

Theo trình báo, khoảng 22h ngày 15/11, anh P.H.T (SN 1990, trú phường Sơn Trà) đỗ ô tô trước quán Dê 45 rồi về nhà. Đến khoảng 3h sáng hôm sau, khi quay lại kiểm tra xe, anh T phát hiện số tiền hơn 130 triệu đồng và 10.000 USD cất trong xe đã bị mất, tổng giá trị tài sản theo trình báo hơn 350 triệu đồng.

Nhóm thiếu niên gây ra vụ trộm. (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ dấu vết hiện trường, các trinh sát nhận định đối tượng gây án có khả năng thuộc một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn.

Đến trưa ngày 16/11, lực lượng công an đã xác định 4 thiếu niên liên quan gồm T.V.P (SN 2010), N.S.Q (SN 2009), B.H.V (SN 2011) và T.Đ.G.H (SN 2015), cùng trú tại các phường An Hải và Sơn Trà.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Khoảng 2h30 ngày 16/11, phát hiện ô tô của anh T không khóa cửa, nhóm này đã trộm số tiền trên chia nhau tiêu xài.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với T.V.P (SN 2010), N.S.Q (SN 2009); ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với B.H.V (SN 2011); giao gia đình, địa phương quản lý giáo dục đối với T.Đ.G.H (SN 2015) và tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ số tài sản bị chiếm đoạt và vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.