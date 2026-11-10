Đà Nẵng: Nhiều vướng mắc đất đai được người dân đề nghị tư vấn miễn phí

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Trung tâm Tư vấn pháp luật số 1 thuộc Hội Luật gia Tp.Đà Nẵng tổ chức tư vấn miễn phí tại trụ sở Hội. Tham gia có lãnh đạo Hội Luật gia Tp., các tư vấn viên và luật sư của trung tâm.

Các tư vấn viên trao đổi với người dân tại buổi tư vấn pháp luật miễn phí.

Tại các buổi tư vấn, người dân, đại diện tổ chức trình bày những vướng mắc liên quan đến quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động. Các tư vấn viên trực tiếp trao đổi, hướng dẫn đối với từng nội dung.

Trong lĩnh vực đất đai, các đề nghị tập trung vào tranh chấp quyền sử dụng đất, ranh giới sử dụng đất và việc mua bán đất chưa thực hiện thủ tục sang tên.

Người dân mong được làm rõ những vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất cũng như cách giải quyết tranh chấp trong từng trường hợp.

Các buổi tư vấn pháp luật miễn phí diễn ra tại trụ sở Hội Luật gia Đà Nẵng.

Đáng chú ý, có trường hợp mua đất nhưng nhờ người khác đứng tên hộ. Những vướng mắc phát sinh từ việc đứng tên này được người đề nghị tư vấn trình bày để tìm hướng xử lý.

Bên cạnh nội dung mua bán chưa sang tên, đây là trường hợp được các tư vấn viên tiếp nhận trong nhóm yêu cầu liên quan đến giao dịch đất đai.

Một nội dung khác được người dân quan tâm là chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Các câu hỏi xoay quanh quyền lợi của người có đất bị thu hồi, chế độ hỗ trợ và ổn định đời sống khi thực hiện quyết định thu hồi đất.

Từ những vấn đề được trình bày, tư vấn viên trao đổi, hướng dẫn người dân về nội dung liên quan đến trường hợp của mình.

Hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Về chế độ đối với người lao động, Hội Người mù Tp.Đà Nẵng đề nghị tư vấn việc giải quyết chế độ thôi việc.

Yêu cầu của đơn vị được trung tâm tiếp nhận cùng các nội dung tư vấn dành cho cá nhân, tổ chức.

Các luật gia, luật sư trực tiếp tiếp nhận đề nghị tư vấn của người dân.

Ngoài ra, đại diện một UBND phường đề nghị làm rõ thẩm quyền ban hành, ký quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất ở cấp xã.

Đại diện địa phương cũng đặt câu hỏi liệu thẩm quyền này có thể ủy quyền cho cấp phó hay không.

Các tư vấn viên trao đổi trực tiếp về những nội dung được đề nghị giải đáp.