Đà Nẵng - điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực và thế giới.

Lễ hội Chào năm mới 2027 với chủ đề “Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới” được tổ chức từ ngày 30/12/2026 đến 3/1/2027. Theo đó, lễ hội gồm 10 nhóm hoạt động, tập trung tại phố đi bộ Bạch Đằng, khu vực hai bên cầu Rồng và kết nối với nhiều địa điểm tại Hội An, Tam Thanh, Tam Kỳ cùng các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian trải nghiệm văn hóa đón năm mới của Đà Nẵng và các quốc gia, chương trình nghệ thuật, ẩm thực, hoạt động giao lưu quốc tế và những điểm chụp ảnh được trang trí theo chủ đề năm mới. Thành phố dự kiến tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giải chạy đêm “Thắp sáng Sông Hàn”, không gian ước nguyện và các hoạt động vui chơi, trải nghiệm dành cho nhiều lứa tuổi.

Đặc biệt, vào thời khắc chuyển giao năm mới 2027, các hoạt động đếm ngược được tổ chức tại nhiều địa điểm, kết hợp cầu Rồng phun lửa, phun nước, diễu hành thuyền hoa trên sông Hàn và trình diễn pháo hoa không nổ. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động chào đón những du khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới tại sân bay, nhà ga, cảng biển và một số điểm du lịch nổi tiếng.

Hội chợ Giáng sinh Đà Nẵng 2026 (Danang Christmas Market 2026) sẽ diễn ra từ ngày 3 - 6/12 tại khuôn viên ngoài trời Trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng, số 107 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, do Da Nang 365 tổ chức, với hơn 70 gian hàng cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Đây là một trong những sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức tại Đà Nẵng trong dịp Giáng sinh và đón năm mới 2027, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế đến thành phố.

Ông Alex Castaneda, Tổng Giám đốc kiêm Nhà sáng lập Da Nang 365 cho biết, Hội chợ Giáng sinh Đà Nẵng 2026 mở cửa miễn phí từ 10 giờ đến 22 giờ hằng ngày, dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt khách. Đây là năm thứ tư hội chợ được tổ chức, tạo không gian giao lưu giữa người dân địa phương, cộng đồng người nước ngoài và du khách.

Hội chợ có hơn 70 gian hàng ẩm thực, đồ uống, sản phẩm và dịch vụ, cùng sự tham gia của đông đảo các tiểu thương trên địa bàn thành phố giới thiệu các sản phẩm thủ công, quà tặng và hàng hóa sáng tạo. Bên cạnh hoạt động mua sắm, thưởng thức ẩm thực trong nước và quốc tế, chương trình còn có biểu diễn âm nhạc, hợp xướng, diễu hành Giáng sinh, trò chơi và các hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình, trẻ em. Đáng chú ý, cuộc thi sáng tạo phim hoạt hình Giáng sinh bằng trí tuệ nhân tạo có tổng giải thưởng 20 triệu đồng, với hoạt động trình chiếu các tác phẩm tiêu biểu và trao giải vào ngày 6/12.

Theo ông Alex Castaneda, hội chợ hướng đến xây dựng không gian lễ hội gắn kết người dân, cộng đồng quốc tế và du khách, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường. Việc tổ chức sự kiện vào đầu tháng 12, thời điểm hoạt động du lịch thường trầm lắng hơn, được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho điểm đến Đà Nẵng, thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và lưu trú. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức gây quỹ hỗ trợ bốn tổ chức phi chính phủ tại địa phương.

Thông qua chuỗi sự kiện, Đà Nẵng hướng đến xây dựng các sản phẩm văn hóa, du lịch có sức hấp dẫn, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp dịch vụ. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm phát triển du lịch sự kiện, từng bước khẳng định thương hiệu Đà Nẵng là điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á.