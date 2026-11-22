Phường Hương Trà trao tặng danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026 cho các tổ dân phố. (Ảnh: ANH QUÂN)

Chương trình “Hương Trà đoàn kết-sẻ chia” nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối và hưởng thụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong nhân dân.

Phường Hương Trà khen thưởng danh hiệu “Tộc văn hóa” năm 2026 cho 2 họ Tộc trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Tại chương trình, phường Hương Trà khen thưởng danh hiệu “Tộc văn hóa” năm 2026 cho 2 họ Tộc gồm: Tộc Trần (Phái 5) và Tộc Nguyễn ở tổ dân phố Hương Trà. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các tộc họ trong việc gìn giữ, nêu cao truyền thống tốt đẹp của dòng tộc; giáo dục con cháu hướng về cội nguồn, xây dựng gia đình văn hóa, tích cực tham gia các phong trào tại khu dân cư, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà Phạm Hoàng Đức trao tặng danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026 cho các tổ dân phố. (Ảnh: ANH QUÂN)

Cũng tại chương trình, phường Hương Trà trao tặng danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026 cho 15 tổ dân phố. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của các tổ dân phố trong việc vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và nêu cao tinh thần đoàn kết tại khu dân cư.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hương Trà Nguyễn Thị Thao trao phương tiện sinh kế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2026. Với sự quan tâm, hưởng ứng và chung tay của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, Quỹ “Vì người nghèo” phường Hương Trà đã tiếp nhận tổng số tiền gần 459 triệu đồng. Tính đến ngày 18/11/2026, Quỹ đã thực hiện chi hỗ trợ với tổng số tiền gần 293 triệu đồng, tập trung vào các nội dung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4 nhà Đại đoàn kết, với số tiền 230 triệu đồng và hỗ trợ 32 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền gần 41 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hương Trà Nguyễn Thị Thao trao hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ ông Phạm Văn Ký. (Ảnh: ANH QUÂN)

Dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, toàn phường Hương Trà đã vận động, trao 246 suất quà với tổng trị giá 91 triệu đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư. Tại chương trình hôm nay, phường tiếp tục trao hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế và nhà Đại đoàn kết.

Lãnh đạo phường Hương Trà trao hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hương Trà Nguyễn Thị Thao chia sẻ, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi địa phương và đất nước. Văn hóa không chỉ được gìn giữ qua những giá trị truyền thống tốt đẹp mà còn được lan tỏa trong đời sống, trong cách ứng xử, tinh thần sáng tạo và sự gắn kết của mỗi cộng đồng dân cư.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hương Trà Nguyễn Thị Thao phát biểu tại chương trình. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Chương trình “Hương Trà đoàn kết-sẻ chia” là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, giới thiệu những nét đẹp trong đời sống văn hóa cộng đồng, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương; qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần xây dựng con người Hương Trà văn minh, nghĩa tình và xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, đồng chí Nguyễn Thị Thao cho hay.