Ngày 21/11, UBND phường Thanh Khê TP Đà Nẵng khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với chủ đề “Thanh Khê - Từ hồn biển, qua nếp làng, đến nhịp phố”.

Các hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá lịch sử, di tích, lễ hội và những nét đặc trưng của vùng đất Thanh Khê, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và trách nhiệm phát huy bản sắc văn hóa.

Tham quan không gian văn hóa đọc, triển lãm ảnh và ra mắt CLB Bài chòi. Ảnh: Nguyễn Tú.

Một số hoạt động nổi bật gồm triển lãm ảnh tại Trung tâm hành chính phường Thanh Khê (503 Trần Cao Vân), trưng bày không gian văn hóa số - văn hóa đọc (Thư viện 374 Điện Biên Phủ).

Bên cạnh đó là các cuộc thi dành cho học sinh như thi văn nghệ, thi hướng dẫn viên giới thiệu văn hóa với chủ đề “Thanh Khê – Tự hào truyền thống, lan tỏa di sản”, nội dung về Nhà lưu niệm Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê, lễ hội đình làng Thạc Gián, chùa làng và nhà thờ chư phái tộc, lễ hội Cầu ngư và tín ngưỡng vùng biển, phong tục tập quán, đời sống văn hóa cộng đồng, các nghề cá, làm chả, ẩm thực…

Dịp này, phường Thanh Khê ra mắt Tập san số giới thiệu di tích, lễ hội truyền thống và công trình văn hóa, kiến trúc giá trị; ra mắt Câu lạc bộ Bài chòi Thanh Khê và Câu lạc bộ Thơ “Thanh Khê tình người”.

Ông Nguyễn Thành Tiến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê cho biết Thanh Khê là vùng đất giàu bản sắc văn hóa miền biển, nhiều di tích, được nhiều thế hệ bồi đắp với các hoạt động văn hóa nghệ thuật thường xuyên như bài chòi, thơ ca, lễ hội, nghề truyền thống… làm phong phú đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến. Ảnh: Nguyễn Tú.

Cách đây 80 năm, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa, phát triển trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng để Thanh Khê tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành bản sắc riêng, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Theo Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thành Tiến, trong thời gian đến, địa phương nỗ lực đưa văn hóa hiện diện trong nếp sống, cách ứng xử, ý thức giữ gìn cảnh quan công cộng; củng cố sức mạnh bản sắc văn hóa để đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa tạo sản phẩm có giá trị.

Do đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, trường học và khu dân cư tập trung nâng cấp bảo tồn, phát huy giá trị di tích, đình làng, lễ hội, các loại hình văn hóa dân gian, đặc biệt trân trọng vai trò nghệ nhân, người am hiểu lịch sử, văn hóa, gắn bảo tồn với giáo dục truyền thống tự hào, gìn giữ di sản với các hoạt động thiết thực.

Mỗi gia đình, mỗi khu dân cưkhônghô khẩu hiệu xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị mà hành động cụ thể: bảo vệ môi trường nơi sinh sống, bảo đảm trật tự đô thị, đoàn kết, nghĩa tình, chăm lo an sinh xã hội.

Học sinh trường tiểu học: Dũng sĩ Thanh Khê, Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh và THCS: Nguyễn Chơn, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trãi trải nghiệm “Về với di sản Thanh Khê” tại 4 di tích Nhà thờ tập linh nghề cá, Nhà lưu niệm Mẹ Nhu, đình Thạc Gián, chùa làng và nhà thờ chư phái tộc. Ảnh: Nguyễn Tú.

Các thiết chế văn hóa, không gian cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi, tiện nghi để hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra thường xuyên, trở thành nơi gắn kết sự đồng thuận cộng đồng.

Mặt trận, đoàn thể và tổ dân phố kết nối, khuyến khích sức sáng tạo của nhân dân, đổi mới cách làm và phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đưa di tích, lễ hội, lịch sử Thanh Khê đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ, đẩy mạnh trường học sáng tạo nội dung số về bản sắc văn hóa địa phương.