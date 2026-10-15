Đà Nẵng nhận giải thưởng 'Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc' năm 2026

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng (người đứng giữa), thay mặt lãnh đạo TP. Đà Nẵng nhận giải. Ảnh Sở KH&CN Đà Nẵng

Chiều 14/10/2026, Đà Nẵng đã vinh dự nhận giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards – VDA) năm 2026 diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý và điều hành.

Giải thưởng này được trao cho Đà Nẵng nhờ Nền tảng phục vụ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu số, được xây dựng trên cơ sở Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) ra mắt từ năm 2023. Nền tảng này do UBND thành phố định hướng và chỉ đạo, với sự triển khai của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, cùng sự quản lý của Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng, cho biết IOC được ví như “bộ não số” của thành phố, có khả năng thu thập, tích hợp, chuẩn hóa, phân tích và chia sẻ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Hệ thống này đã tích hợp 30 nguồn dữ liệu từ 45 cơ quan, đơn vị, cung cấp hơn 45 dịch vụ giám sát và trên 250 biểu đồ trực quan. Đặc biệt, IOC còn hỗ trợ lãnh đạo theo dõi toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Kể từ khi đưa vào hoạt động, Nền tảng này đã được đưa vào phục vụ các cuộc họp thường kỳ của Ban Thường vụ Thành ủy và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố từ cuối năm 2025. Đặc biệt là các chỉ số về tăng trưởng kinh tế, thu - chi ngân sách, giải ngân đầu tư công, và giải quyết thủ tục hành chính được thể hiện trực quan, giúp lãnh đạo dễ dàng theo dõi và nhận diện những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ.

Trùn tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) Đà Nẵng. Ảnh Sở KH&CN Đà Nẵng

Đến nay, hệ thống IOC đã được phân quyền cho lãnh đạo các cấp, từ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, đến Ủy ban nhân dân và các sở, ngành của thành phố. Tại cấp cơ sở, 93 xã, phường của thành phố cũng đã được phân quyền khai thác, sử dụng nền tảng này, giúp tăng cường phối hợp giữa các bộ phận và quản lý địa bàn hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, IOC đã kết nối dữ liệu từ nhiều trạm đo mưa, tháp báo ngập, và trạm đo mực nước, giúp chia sẻ thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng và người dân. Trong đợt mưa lớn lịch sử cuối tháng 10/2025, hệ thống đã hoạt động liên tục 24/24 giờ, điều phối xử lý 45 yêu cầu cứu trợ SOS…

“Hiện, thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng kết nối dữ liệu và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ ra quyết định. Các mô hình AI đang được kiểm thử và đánh giá trước khi đưa vào vận hành chính thức, nhằm đảm bảo độ tin cậy cao nhất”, ông Trần Ngọc Thạch cho biết thêm.

Với những thành tựu đã đạt được, Đà Nẵng không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong tương lai. Giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” năm 2026 là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực và thành công của Đà Nẵng trong hành trình chuyển đổi số.