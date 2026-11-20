Công an TP Đà Nẵng đọc quyết định bắt Giang Thị Quỳnh Anh. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, do nợ tiền nhiều người, Quỳnh Anh nảy sinh ý định thuê xe máy tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Để thực hiện hành vi, Quỳnh Anh liên hệ với chủ một cơ sở cho thuê xe máy tự lái, giới thiệu bản thân làm bếp tại một khách sạn và có khách lưu trú cần thuê xe đi lại nên đứng ra liên hệ giúp. Tin tưởng đối tượng, chủ cơ sở đồng ý giao xe và chi hoa hồng giới thiệu khách.

Thời gian đầu, Quỳnh Anh thanh toán tiền thuê đúng thỏa thuận nhằm tạo lòng tin. Từ ngày 7/8 đến 28/10/2026, đối tượng đã thuê tổng cộng 22 xe máy của cơ sở này.

Sau khi nhận xe, Quỳnh Anh tìm người nhận cầm cố thông qua mạng xã hội. Để che giấu nguồn gốc phương tiện, đối tượng nói đây là tài sản của gia đình, chị hoặc em gái; đồng thời đưa ra lý do khó khăn, cần tiền giải quyết việc gia đình để thuyết phục người khác nhận cầm cố. Số tiền vay được dao động từ 4,5 đến 9 triệu đồng/xe.

Khi đến hạn trả xe, Quỳnh Anh liên tục đưa ra các lý do như khách thuê gia hạn hoặc chưa thu được tiền từ khách để kéo dài thời gian. Phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ cơ sở kiểm tra và phát hiện các phương tiện đã được giao cho người khác nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh và thu hồi được 19/22 xe máy.

Hiện vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục được điều tra, làm rõ.