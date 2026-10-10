Đà Nẵng: Người đàn ông bị sét đánh mất tích khi cùng vợ bắt cá trên sông Trường Giang

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 9/10, ông Đ.V.P (SN 1984, trú tổ 2, thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành) cùng vợ chèo ghe đánh bắt cá trên sông Trường Giang, đoạn khu vực Vịnh An An Hoà.

Lúc này, trời xảy ra mưa và có dông, ông P không may gặp sự cố do sét đánh rơi xuống sông, người vợ cùng ngồi trên ghe nhưng không bị sét đánh trúng.

Khu vực nơi ông P bị sét đánh rơi xuống sông Trường Giang mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã cùng người dân có mặt, kịp thời cứu hộ đưa người vợ vào bờ an toàn, riêng ông P bị rơi xuống sông mất tích.

Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy quân sự xã Núi Thành đã huy động ca nô, phối hợp với bà con ngư dân, lực lượng SOS Núi Thành, Cảnh sát biển và Công an xã Núi Thành khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trên sông Trường Giang.

Đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục triển khai, tuy nhiên chưa tìm thấy nạn nhân.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích sáng 10/10.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, qua theo dõi trên ảnh Ra đa thời tiết Tam Kỳ, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho thấy mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng và vùng biển ven bờ, gây mưa rào và dông.

Trong 3 giờ tới, những vùng mây này gây mưa rào và dông cho các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường nói trên. Sau đó, mây đối lưu có khả năng mở rộng, phát triển gây mưa rào và dông cho các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường Sơn Trà, An Hải, Hải Châu, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Đông Giang, Bến Hiên, Sông Kôn, Việt An, Hương Trà, Tam Kỳ, Khâm Đức, Phước Năng, Trà Tân, Trà My, Nam Trà My và các địa phương lân cận khác. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ (30mm/giờ) và gió giật mạnh trong cơn dông.