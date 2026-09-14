Đà Nẵng: Người dân ở khu vực phía nam khốn khổ vì dự án tuyến thoát nước ngập giữa lòng đô thị
Dự án tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương thuộc địa phận phường Tam Kỳ và Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ góp phần chống ngập lụt cho hàng chục nghìn hộ dân thuộc đô thị Tam Kỳ (cũ). Tuy nhiên sau hơn một năm triển khai, đến nay, dự án vẫn ì ạch chậm tiến độ, gây bức xúc đối với người dân khu vực dự án.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/da-nang-nguoi-dan-o-khu-vuc-phia-nam-khon-kho-vi-du-an-tuyen-thoat-nuoc-ngap-giua-long-do-thi-post988460.html