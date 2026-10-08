Đà Nẵng nghiên cứu sản phẩm du lịch mới, tạo đòn bẩy cho kinh tế đêm

Tại cuộc họp, Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam, nhà đầu tư dự án Tổ hợp Du lịch – dịch vụ - vui chơi giải trí biển Ocean Heart báo cáo ý tưởng quy hoạch tổng thể và vị trí Tổ hợp Ocean Heart trong cấu trúc 7 Waves.

Ý tưởng “Ocean Seven – Danang” được tổ chức theo 3 lớp cùng vận hành: một là “5 Zones” tạo cấu trúc không gian; hai là “7 Waves” tạo câu chuyện và mạch nguồn trải nghiệm; ba là “Ocean Heart” tạo sức hút và cao trào.

Cấu trúc không gian giúp tổ chức dòng khách; những câu chuyện văn hóa giúp dấu ấn để hấp dẫn du khách quay lại.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Tú.

Chương trình đặc trưng định kỳ là “Seven Waves Awaken – Bảy Con Sóng Thức Giấc” gồm nhiều loại hình nghệ thuật kết hợp âm nhạc, ánh sáng, nhạc nước, laser, projection, drone. Đây là sản phẩm chủ lực thu hút du khách, tạo ấn tượng cho điểm đến theo mô hình show diễn định kỳ đã thành công tại các đô thị biển quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, đã xác định Đà Nẵng là 1 trong 3 địa phương trọng tâm (cùng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).

Với Đà Nẵng, kinh tế đêm đóng vai trò quan trọng của, được Trung ương và Thường trực Thành ủy đặc biệt quan tâm theo dõi, là cực tăng trưởng mới trong bức tranh kinh tế du lịch của thành phố, cần được nghiên cứu, phát triển theo hướng bài bản, đồng bộ và bền vững.

Cụ thể Đà Nẵng định hướng phát triển kinh tế đêm mang tính đa ngành, đa không gian, đa trải nghiệm, có chiến lược rõ ràng và từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối, thay vì phát triển các hoạt động đơn lẻ.

TP Đà Nẵng khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế đêm bằng cách lấy văn hóa làm lợi thế cạnh tranh, công nghiệp sáng tạo làm trụ cột, gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng của người dân và phục vụ du khách, đặc biệt là đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa với bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và quyền lợi của cộng đồng dân cư.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao đề xuất của Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam về thực hiện dự án Tổ hợp Du lịch - dịch vụ - vui chơi giải trí biển, đây là ý tưởng tốt, hình thành sản phẩm du lịch mới, phục vụ phát triển kinh tế đêm của thành phố.

Ý tưởng cấu trúc 7 Waves trong Tổ hợp Ocean Heart. Ảnh: Nguyễn Tú.

Để dự án sớm triển khai, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính làm đầu mối hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nghiên cứu, đầu tư dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rà soát các vấn đề liên quan đến quỹ đất để làm cơ sở đánh giá tính khả thi của đề xuất. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với nhà đầu tư để hỗ trợ về hồ sơ.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi cũng đề nghị Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam khẩn trương hoàn thiện thủ tục, bảo đảm tiến độ. Các đơn vị kịp thời giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyết, kịp thời báo cáo phát sinh, trước mắt xem xét hồ sơ đề xuất nghiên cứu đầu tư, báo cáo UBND thành phố cho ý kiến trước ngày 20/10.