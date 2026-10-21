Đà Nẵng nghiên cứu hơn 2.000ha đô thị lấn biển

Ngày 21/10, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc ký quyết định phê duyệt Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo quy hoạch, Đà Nẵng phát triển theo mô hình đô thị biển sinh thái, thông minh và đa trung tâm, hướng tới vị thế cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực Đông Nam Á.

Dân số toàn thành phố dự kiến đạt khoảng 5,5 triệu người vào năm 2040 và trên 6,5 triệu người vào năm 2050, kể cả khu vực lấn biển.

Đến năm 2050, toàn thành phố dự kiến có khoảng 30 đô thị, gồm 23 đô thị hiện hữu và 7 đô thị mới hình thành từ các đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, 4 đô thị loại II gồm Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn.

Đáng chú ý, đô thị Đà Nẵng - gồm vùng lõi hiện hữu và các khu đô thị lấn biển - giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt, là trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm kinh tế lớn của quốc gia về du lịch, thương mại tự do, dịch vụ tài chính - ngân hàng và logistics.

Theo quy hoạch, đô thị này có diện tích tự nhiên khoảng 67.773ha, bao gồm 2.050ha diện tích các khu vực lấn biển. Dân số dự báo đến năm 2050 trên 2,26 triệu người, trong đó dân số tại các khu đô thị lấn biển khoảng 400 nghìn người.

Khu vực vịnh Đà Nẵng

Các khu vực nghiên cứu lấn biển tập trung tại vịnh Đà Nẵng với khoảng 1.500ha, khu vực cảng Liên Chiểu 450ha, phía Nam bán đảo Sơn Trà 100ha và một số vị trí tiềm năng khác ở phía Nam thành phố.

Đô thị Đà Nẵng cũng được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học kỹ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo của miền Trung và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, đô thị có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Quy hoạch cũng dành trọng tâm cho phát triển đô thị xanh, với các hành lang sinh thái, vùng trữ lũ, công viên ngập nước và hệ thống cây xanh, mặt nước làm bộ khung phát triển không gian, đồng thời bảo tồn các khu vực cảnh quan quan trọng như bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân, Cù Lao Chàm, Ngũ Hành Sơn và đô thị cổ Hội An.

Quy hoạch cũng dành trọng tâm cho việc bảo tồn các khu vực cảnh quan quan trọng như bán đảo Sơn Trà

Bên cạnh đó, thành phố định hướng phát triển, mở rộng các khu công nghiệp gắn với hệ thống hạ tầng giao thông và logistics, thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Trong đó, Khu công nghệ cao Đà Nẵng được định hướng mở rộng tại phường Liên Chiểu và xã Bà Nà, với tổng quy mô khoảng 1.710ha. Các lĩnh vực ưu tiên gồm vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới và năng lượng sạch.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, thành phố định hướng đầu tư hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn gồm đường sắt đô thị, đường sắt nhẹ và phát triển đô thị gắn với các đầu mối giao thông công cộng (TOD).

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung hoàn thiện hệ thống quy hoạch, ưu tiên hạ tầng kết nối và các dự án động lực về thương mại tự do, trung tâm tài chính, đô thị lấn biển khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật...