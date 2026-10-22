Đà Nẵng nghiên cứu hơn 2.000 ha đô thị lấn biển

Ngày 21/10, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2016/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Quy hoạch định hướng phát triển chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, trong đó nghiên cứu hình thành các khu đô thị lấn biển đa chức năng, kết hợp phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và thương mại chất lượng cao.

Nghiên cứu lấn biển hơn 2.000 ha

Theo đó, Đà Nẵng định hướng hình thành các khu đô thị lấn biển đa chức năng, kết hợp phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và thương mại chất lượng cao.

Các khu vực nghiên cứu lấn biển gồm cảng Liên Chiểu khoảng 450 ha, vịnh Đà Nẵng khoảng 1.500 ha và phía nam bán đảo Sơn Trà khoảng 100 ha, cùng các khu vực tiềm năng khác ở phía nam thành phố.

Tổng diện tích tại ba khu vực được nêu cụ thể vào khoảng 2.050 ha. Tuy nhiên, quy hoạch chưa xác định diện tích cuối cùng của toàn bộ các khu vực lấn biển.

Theo định hướng, các khu đô thị này sẽ kết hợp nhiều chức năng, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố. Không gian kiến trúc, cảnh quan phải hài hòa với điều kiện tự nhiên và hệ sinh thái biển, đồng thời bảo đảm bố trí công trình công cộng, công viên, không gian mở và tiện ích phục vụ cộng đồng.

Việc tổ chức không gian lấn biển hướng đến sử dụng đất hiệu quả, kết hợp các chức năng đô thị và dịch vụ, bảo đảm người dân có thể tiếp cận biển liên tục. Các yêu cầu về hạ tầng, môi trường, quốc phòng, an ninh và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được cụ thể hóa trong các quy hoạch, dự án liên quan theo quy định.

Quy hoạch cũng định hướng triển khai các dự án động lực về đô thị lấn biển trong giai đoạn 2026-2030 khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật.

Quy mô hơn 6,5 triệu dân vào năm 2050

Theo quy hoạch, dân số toàn thành phố, bao gồm dân số dự kiến tại các khu vực lấn biển, đến năm 2040 khoảng 5,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 4,7 triệu người. Đến năm 2050, quy mô dân số dự kiến vượt 6,5 triệu người, với khoảng 5,4 triệu dân thường trú.

Riêng đô thị Đà Nẵng, gồm vùng lõi hiện hữu và các khu đô thị lấn biển, có diện tích tự nhiên khoảng 67.773 ha, trong đó khoảng 2.050 ha là diện tích các khu vực lấn biển. Dân số đô thị này dự kiến đạt khoảng 2,26 triệu người vào năm 2050, trong đó các khu đô thị lấn biển đóng góp khoảng 400.000 người.

Đến năm 2050, toàn thành phố dự kiến có khoảng 30 đô thị với 6,5 triệu dân. Ảnh: T.L.

Quy hoạch xác định phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại I và chuẩn bị điều kiện hướng tới đô thị đặc biệt trong giai đoạn tầm nhìn.

Đến năm 2050, toàn thành phố dự kiến có khoảng 30 đô thị, gồm 23 đô thị hiện hữu và 7 đô thị mới hình thành từ các đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, 4 đô thị loại II gồm Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn.

Đô thị Đà Nẵng giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt, là trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm kinh tế lớn về du lịch, thương mại tự do, dịch vụ tài chính - ngân hàng và logistics. Thành phố cũng được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học kỹ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo của miền Trung và Tây Nguyên.

Quy hoạch chung có thời hạn ngắn hạn đến năm 2040, dài hạn đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075. Đến năm 2075, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á, từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.