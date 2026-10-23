Đà Nẵng nghiên cứu đưa cát nghiền vào công trình đầu tư công

Ngày 23/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có thông tin trả lời Báo Xây dựng về tình hình khuyến khích đầu tư, sử dụng cát nghiền từ đá xây dựng cho bê tông, vữa phục vụ thi công công trình trên địa bàn.

Đà Nẵng nghiên cứu sử dụng cát nghiền tại các dự án đầu tư công nếu đáp ứng đủ các yêu cầu.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, trong tháng 9/2026 đã tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với một số cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn trên địa bàn thành phố, trong đó có cơ sở sử dụng cát nghiền cho bê tông và vữa phục vụ thi công công trình.

Đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận được phản ánh, kiến nghị về chất lượng công trình liên quan đến việc sử dụng cát nghiền cho bê tông và vữa.

"Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả sử dụng, cần tiếp tục tổng hợp kết quả kiểm tra, hồ sơ quản lý chất lượng, kết quả thí nghiệm và tình hình sử dụng thực tế tại các công trình xây dựng", Sở xây dựng TP Đà Nẵng thông tin.

Sở cho biết thêm, đang phối hợp với Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng xây dựng Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng TP Đà Nẵng đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Trong đó, phát triển cát nghiền và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành xây dựng là một trong những nội dung được nghiên cứu, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Sở Xây dựng cho hay, sẽ phối hợp các bên liên quan nghiên cứu, báo cáo, tham mưu UBND thành phố xem xét các giải pháp phù hợp.

Cụ thể, yêu cầu sử dụng cát nghiền trong các công trình sử dụng vốn đầu tư công khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả kinh tế và quy định pháp luật có liên quan.

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mới, đầu tư mở rộng hoặc cải tiến dây chuyền sản xuất cát nghiền tại khu vực có nguồn nguyên liệu phù hợp; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ về mặt bằng, nguồn vốn và các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành.

Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện đầy đủ việc công bố tiêu chuẩn áp dụng, đánh giá sự phù hợp, công bố hợp quy khi thuộc đối tượng bắt buộc và quản lý hồ sơ chất lượng sản phẩm.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin và hướng dẫn kỹ thuật để các chủ đầu tư công trình tư nhân, nhà thầu và người dân tiếp cận, lựa chọn sử dụng cát nghiền phù hợp với nhu cầu và yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Trước đó, cuối năm 2025, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có văn bản gửi các sở, ban, ngành, địa phương... về việc khuyến khích đầu tư, sử dụng cát nghiền từ đá xây dựng cho bê tông, vữa phục vụ thi công công trình trên địa bàn thành phố.

Tại văn bản này, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, cát được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên có cấu trúc đặc cát đến các cỡ hạt đạt yêu cầu. Loại cát này có hạt đồng đều, ít tạp chất, tăng độ bền và tuổi thọ bê tông.

Trường hợp các loại cát nghiền đảm bảo tuân thủ TCVN 9205:2012 và QCVN 16:2023/BXD thì có thể thay thế cát tự nhiên sử dụng trong bê tông và vữa, giúp hạn chế khai thác sông, giảm sạt lở, bảo vệ hệ sinh thái.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng và Quảng Nam cũ, quy hoạch đã xác định hàng trăm khu vực mỏ đá xây dựng với tổng trữ lượng hàng trăm triệu m3, là nguồn nguyên liệu phong phú phục vụ sản xuất cát nghiền.