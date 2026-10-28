Đà Nẵng nghiệm thu, bàn giao máy móc khuyến công cho 6 doanh nghiệp, hợp tác xã

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng nghiệm thu và bàn giao máy móc hỗ trợ cho đại diện Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất khẩu An Việt. Ảnh: MAI QUẾ

Có 6 doanh nghiệp được hỗ trợ gồm: Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa, Hợp tác xã Sản xuất thương mại dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Gò Nổi, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Đăng, Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất khẩu An Việt, Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh đá mỹ nghệ Cao Trang Đà Nẵng, Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất và kinh doanh đá mỹ nghệ Huy Hùng.

Tổng kinh phí 6 đề án hơn 2,92 tỷ đồng, trong đó khuyến công hỗ trợ 1,42 tỷ đồng, kinh phí đối ứng của doanh nghiệp 1,5 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh đá mỹ nghệ Cao Trang Đà Nẵng. Ảnh: MAI QUẾ

Đại diện Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã và đang triển khai các hoạt động khuyến công với tổng kinh phí khoảng 7,32 tỷ đồng, dự kiến các chương trình hoàn thành trong năm 2026.

Bên cạnh khuyến công, trung tâm triển khai các chính sách khác nhằm tạo động lực tập trung hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp như: chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững; chương trình Đà Nẵng - thành phố môi trường.