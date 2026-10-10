Đà Nẵng nghiêm cấm dùng xung điện, chất nổ khai thác thủy sản

Đà Nẵng nghiêm cấm hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, dòng điện, chất độc, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản. Ảnh: GIA MINH

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật và chế tài xử lý vi phạm đến ngư dân, chủ tàu cá, thuyền trưởng cùng cộng đồng dân cư ven biển, ven sông, hồ.

Đơn vị đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi khai thác thủy sản bằng phương thức bị cấm; phối hợp kiểm soát, xử lý hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất cấm, chất độc, chất nổ, công cụ kích điện và các ngư cụ cấm.

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã chủ động nắm tình hình, điều tra, xác minh các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép công cụ kích điện, hóa chất cấm, chất độc và vật liệu nổ phục vụ khai thác thủy sản trái phép; đồng thời phối hợp tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin, tố giác vi phạm.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các đồn, trạm tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại vùng biển, khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng và các vùng nước thuộc phạm vi quản lý; đồng thời phối hợp tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý vi phạm.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm; chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, ngư dân, chủ phương tiện và các cơ sở kinh doanh ngư cụ.

Các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm như sông, hồ, đập, kênh, mương, vùng nội đồng, cửa sông, bãi ngang và các vùng nước khác; tổ chức tuần tra, giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ, phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.