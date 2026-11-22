Tại phường Ngũ Hành Sơn (Phân hiệu Trường THCS Lê Lợi, đường Nguyễn Đức Thuận), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN phường tổ chức Hội thao phục vụ cộng đồng nhân Ngày Văn hóa và Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong ngày 22/11, 10 đội thi đại diện cho cán bộ và nhân dân 54 tổ dân phố cống hiến tinh thần yêu thể thao, cổ vũ ý thức rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, thể hiện gắn bó và sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đồng bào Cơ Tu biểu diễn tại ngày hội phường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Nguyễn Tú.

Các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian tranh tài dịp này gồm: kéo co hỗn hợp, đua bơi thúng trên sông Cổ Cò (khu vực chùa Quán Thế Âm), cờ tướng, giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi động.

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của các nghệ nhân, nghệ sĩ đồng bào dân tộc Cơ Tu thuộc Đoàn biểu diễn nghệ thuật truyền thống xã A Vương TP Đà Nẵng.

Xã A Vương là đơn vị kết nghĩa với phường Ngũ Hành Sơn theo chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng về thắt chặt tình đoàn kết, đồng hành cùng phát triển và tạo cơ hội phát huy các thế mạnh, giá trị văn hóa của mỗi địa phương.

Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong toàn thể cán bộ và nhân dân. Ảnh: Như Ý.

Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mỗi cán bộ, Đảng viên và người dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc.

Hội thao phường Ngũ Hành Sơn diễn ra trong không khí phấn khởi, sôi nổi của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ngũ Hành Sơn hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”, thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và sức khỏe của nhân dân; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đời sống cộng đồng; đồng thời tiếp tục lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thi đua thúng trên sông Cổ Cò và hoạt động kéo co. Ảnh: Như Ý.

Theo ông Tạ Tự Bình, 3 môn thi đấu kết hợp giữa trí tuệ, sức mạnh, sự khéo léo, góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống gắn với vùng biển, sông nước của địa phương.

Trong đó môn kéo co thể hiện sức mạnh tập thể, ý chí kiên cường và tinh thần đồng lòng, chung sức; môn cờ tướng đòi hỏi trí tuệ, sự điềm tĩnh, tư duy chiến thuật và khả năng ứng biến; môn bơi thúng gắn liền với đời sống lao động của cư dân miền biển, thể hiện sự dũng cảm, khéo léo và khả năng làm chủ sông nước - những nét đặc trưng trong văn hóa biển của người dân Ngũ Hành Sơn.

“Đặc biệt sự hiện diện của đoàn đại biểu, nhân dân xã A Vương mang lại các vũ điệu núi rừng, trình diễn cồng chiêng, múa tung tung da dá, góp thêm phong vị đa dạng, quảng bá bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số tại phố biển du lịch trung tâm Đà Nẵng, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình giữa hai địa phương”, ông Tạ Tự Bình nói.

*Tại phường Hòa Khánh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam

Thời gian qua, Mặt trận phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã tiên phong đưa công nghệ số vào đời sống cộng đồng thông qua Website Mặt trận phường, Hệ sinh thái “Công đoàn số - Đoàn viên số”, App “OCOP Phụ nữ Hòa Khánh”, các lớp “Bình dân học vụ số” và 52 Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Ngày hội Văn hóa - Đại đoàn kết tại phường Hòa Khánh. Ảnh: Quang Thắng.

Qua đó, giúp người dân, đoàn viên, hội viên từng bước làm chủ công nghệ, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng cuộc sống. Năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” phường đã vận động và tiếp nhận được trên 1,94 tỷ đồng; cùng các tổ chức thành viên huy động hàng trăm triệu đồng để chăm lo Tết cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, khám tầm soát sức khỏe miễn phí cho 1.000 đoàn viên, người lao động và sẻ chia nghĩa tình với đồng bào xã kết nghĩa Sông Kôn.

Nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực như: 52 Tổ tự quản về trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, mô hình “Chi hội xanh”, “Tổ thu gom pin cũ”, “Bếp ăn yêu thương”, “Gian hàng 0 đồng”...

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao hỗ trợ sửa chữa nhà, trao sinh kế và tặng giống vật nuôi cho 20 hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng kinh phí gần 380 triệu đồng.

* Tại Công viên APEC phường Hải Châu, 51 đội thi đại diện cho các khu dân cư đã tranh tài môn thi kéo co, bước chân đoàn kết. Đây là các nội dung trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Hải Châu năm 2026.

Người dân phường Hải Châu hào hứng tham gia các hoạt động. Ảnh: Thùy Trang.

Ngày hội tràn ngập những tiếng hò reo vang dội, những cú kéo hết mình, những nụ cười rạng rỡ và tinh thần đồng đội đã tạo nên không khí tràn đầy năng lượng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu và gắn kết cộng đồng.

Đây không chỉ là cuộc tranh tài sức mạnh, mà còn là dịp để mọi người cùng gặp gỡ, sẻ chia, kết nối và góp phần làm nên sắc màu văn hóa đầy sức sống của cộng đồng.