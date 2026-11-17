Đồng chí Trịnh Ngọc Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Vu Gia tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Mỹ Phước.

Lan tỏa sức mạnh đoàn kết từ mỗi khu dân cư

Trong không khí hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Ngày hội không chỉ là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà còn là không gian nhìn lại kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Qua đó, tiếp tục củng cố tình đoàn kết, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương.

Tại khu dân cư thôn Trang Điền – Gia Nam, ngày hội diễn ra sáng 12/11 với sự tham dự của bà Lê Thị Kim Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vu Gia; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân địa phương.

Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thôn Trang Điền – Gia Nam ghi nhận những kết quả tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư trong năm 2026.

Phát biểu tại ngày hội, bà Lê Thị Kim Hòa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân thôn; đồng thời đề nghị Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, vận động người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

Dịp này, Ban tổ chức biểu dương, khen thưởng 2 tập thể và 7 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua tại khu dân cư. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các nhà hảo tâm, Hội đồng hương Vu Gia tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam trao 12 suất quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vu Gia biểu dương, khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” năm 2026 tại thôn Mỹ Phước.

Không khí ngày hội thêm sôi nổi với các trò chơi dân gian, tiêu biểu là trò chơi “Đoàn kết đưa bóng về đích”. Những hoạt động giao lưu không chỉ tạo tiếng cười, sự phấn khởi mà còn góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự gắn bó giữa các gia đình trong cộng đồng.

Tiếp nối không khí đó, sáng 14/11, tại Nhà văn hóa thôn Thanh Vân, Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”.

Đây là một trong 21 khu dân cư tiêu biểu của TP. Đà Nẵng được lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội trong năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức quy mô toàn quốc gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham dự ngày hội có ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng; đại diện Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vu Gia và đông đảo cán bộ, Nhân dân thôn Thanh Vân.

Tại đây, đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm. Nhiều ý kiến thiết thực được đưa ra nhằm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Ghi nhận những kết quả đạt được, ông Trần Thắng Lợi đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tiếp tục gắn phát triển văn hóa với kinh tế - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, quan tâm công tác giáo dục và tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển.

Đặc biệt, cần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, qua đó tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh cộng đồng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương.

Gắn kết cộng đồng, chăm lo an sinh và gìn giữ văn hóa

Một trong những điểm nhấn tại các ngày hội ở Vu Gia là công tác chăm lo an sinh xã hội, thể hiện tinh thần đoàn kết không chỉ bằng những hoạt động giao lưu mà còn qua sự sẻ chia thiết thực với các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại thôn Thanh Vân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vu Gia biểu dương, khen thưởng 2 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” năm 2026. Ban tổ chức đồng thời trao 20 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất quà khuyến học cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi.

Sau phần lễ, đại biểu và người dân tham quan các cổng trại, gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, tham gia các trò chơi dân gian. Những hoạt động này góp phần giới thiệu sản phẩm địa phương, tạo không gian giao lưu và khơi dậy niềm tự hào về những giá trị văn hóa quê hương.

Đến sáng 15/11, thôn Mỹ Phước tiếp tục tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Tham dự có ông Trịnh Ngọc Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Vu Gia; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân thôn.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biểu dương, khen thưởng 2 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” năm 2026.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm với nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao 6 suất quà cho các hộ nghèo; Hội đồng hương xã Vu Gia tại TP. Hồ Chí Minh trao 10 phần quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thôn Mỹ Phước trao 10 suất quà cho học sinh nghèo, động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập.

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của chính quyền, các tổ chức, những người con quê hương xa quê cùng cộng đồng dân cư đối với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam cũng góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ mỗi khu dân cư.

Từ Trang Điền – Gia Nam, Thanh Vân đến Mỹ Phước, mỗi ngày hội có những hoạt động và dấu ấn riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tạo thêm động lực để người dân cùng tham gia các phong trào thi đua, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng nếp sống văn minh.

Những hoạt động thiết thực từ cơ sở tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, củng cố sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng xã Vu Gia ngày càng phát triển, giàu đẹp và nghĩa tình.