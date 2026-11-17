Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (ở giữa) tham quan gian hàng nông sản tại Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Phước Công. Ảnh: TT.

Sôi nổi ngày hội

Giữa tháng 11/2026, không khí vui tươi, rộn ràng lan tỏa tại nhiều KDC ở TP Đà Nẵng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ và nhân dân.

Tại các KDC thôn Phước Công, xã Phước Chánh, thôn Bồng Miêu, xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng, ngày hội được tổ chức trang trọng, đầm ấm nhưng không kém phần sôi nổi. Những bộ trang phục truyền thống, tiếng hát, điệu múa, tiếng trống và tiếng chiêng hòa quyện tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu. Người già, thanh niên, phụ nữ và thiếu nhi cùng tham gia biểu diễn, cổ vũ, góp phần làm nên không khí đoàn kết, gần gũi.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại KDC thôn Phước Công. Ảnh: CĐ.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngày hội còn là dịp để người dân nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng KDC văn minh, gia đình văn hóa; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Đối với người dân, ngày hội không đơn thuần là một hoạt động thường niên mà còn là dịp để mỗi người cảm nhận rõ hơn tình đoàn kết, sự gắn bó trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hằng, ở thôn Bồng Miêu chia sẻ: “Ngày hội năm nào cũng được bà con mong đợi. Đây là dịp để mọi người gặp gỡ, thăm hỏi, cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Qua đó, tình cảm giữa các gia đình, hàng xóm ngày càng gắn bó hơn. Mỗi người cũng ý thức hơn về trách nhiệm chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp”.

Lãnh đạo xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng tặng quà cho người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: TT.

Anh Trần Văn Kỷ, ở xã Phước Chánh cho hay, các hoạt động văn hóa, thể thao trong ngày hội tạo cơ hội để thế hệ trẻ giao lưu, hiểu hơn về truyền thống quê hương và tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Đặc biệt, việc đưa các trò chơi dân gian, tiết mục văn nghệ truyền thống vào ngày hội giúp thế hệ trẻ thêm yêu và có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng cộng đồng dân cư. Thông qua ngày hội, những kết quả, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua được ghi nhận, biểu dương và nhân rộng.

Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Phước Chánh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ KDC.

Đồng thời, phát huy vai trò của người dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự.

Ngày hội kết nối cộng đồng

Tại các KDC tại xã Phước Chánh, xã Phú Ninh, Tam Kỳ, thuộc TP Đà Nẵng, Ngày hội Đại đoàn kết năm 2026 được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, gắn các hoạt động cộng đồng với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Tùy đặc điểm văn hóa, phong tục và điều kiện thực tế, mỗi địa phương lựa chọn cách tổ chức riêng, tạo nên dấu ấn đặc sắc cho ngày hội.

Lãnh đạo Công an xã Phú Ninh tặng quà cho người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: CĐ.

Ông Nguyễn Quốc Kỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Chánh cho biết, Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn văn nghệ, giới thiệu ẩm thực truyền thống, giao lưu thể thao và trò chơi dân gian, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng vui tươi, đậm bản sắc. Qua đó, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong vận động, tập hợp nhân dân, củng cố tình đoàn kết tại khu dân cư.

Đặc biệt, ngày hội còn là dịp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng; kịp thời quan tâm, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, biểu dương những gia đình tiêu biểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong xây dựng địa phương.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đang đánh nhạc cụ truyền thống của đồng bào tại Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: TT.

Từ các KDC 2 địa phương trên và nhiều KDC của các xã, phường khác trên địa bàn TP Đà Nẵng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng trong xây dựng TP Đà Nẵng phát triển bền vững. Mỗi KDC đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc chính là nền tảng xây dựng TP Đà Nẵng đáng sống, nghĩa tình.